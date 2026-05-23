Жирона – Эльче – 1:1. Каталонцы вылетают. Видео голов и обзор матча

«Жирона» и «Эльче» встретились в матче 38-го тура Ла Лиги.

Поединок принимал стадион «Монтиливи» в Жироне.

Команды расписали ничью со счетом 1:1, чего хозяевам для сохранения прописки не хватило.

В стартовом составе хозяев вышел украинский вингер Виктор Цыганков, без результативных действий. На скамье запасных провел поединок голкипер Владислав Крапивцов. Форвард Владислав Ванат не сыграл из-за травмы.

Ла Лига. 38-й тур

Жирона – Эльче – 1:1

Голы: Арнау Мартинес, 49 – Альваро Родригес, 39

