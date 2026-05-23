  Жирона – Эльче – 1:1. Каталонцы вылетают. Видео голов и обзор матча
23 мая 2026, 23:59 | Обновлено 24 мая 2026, 03:51
Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

«Жирона» и «Эльче» встретились в матче 38-го тура Ла Лиги.

Поединок принимал стадион «Монтиливи» в Жироне.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Команды расписали ничью со счетом 1:1, чего хозяевам для сохранения прописки не хватило.

В стартовом составе хозяев вышел украинский вингер Виктор Цыганков, без результативных действий. На скамье запасных провел поединок голкипер Владислав Крапивцов. Форвард Владислав Ванат не сыграл из-за травмы.

Ла Лига. 38-й тур

Жирона – Эльче – 1:1

Голы: Арнау Мартинес, 49 – Альваро Родригес, 39

Видео голов и обзор матча:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 38 31 1 6 95 - 36 23.05.26 Валенсия 3:1 Барселона17.05.26 Барселона 3:1 Бетис13.05.26 Алавес 1:0 Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 94
2 Реал Мадрид 38 27 5 6 77 - 35 23.05.26 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 86
3 Вильярреал 37 21 6 10 67 - 45 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 69
4 Атлетико Мадрид 37 21 6 10 61 - 39 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 69
5 Бетис 38 15 15 8 59 - 48 23.05.26 Бетис 2:1 Леванте17.05.26 Барселона 3:1 Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 60
6 Сельта 38 14 12 12 53 - 48 23.05.26 Сельта 1:0 Севилья17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32 - 38 23.05.26 Хетафе 1:0 Осасуна17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41 - 44 23.05.26 Алавес 1:2 Райо Вальекано17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46 - 55 23.05.26 Валенсия 3:1 Барселона17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59 - 61 23.05.26 Эспаньол 1:1 Реал Сосьедад17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43 - 55 23.05.26 Эспаньол 1:1 Реал Сосьедад17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 46
12 Атлетик Бильбао 38 13 6 19 43 - 58 23.05.26 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 45
13 Севилья 38 12 7 19 46 - 60 23.05.26 Сельта 1:0 Севилья17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 43
14 Алавес 38 11 10 17 44 - 56 23.05.26 Алавес 1:2 Райо Вальекано17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес13.05.26 Алавес 1:0 Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 43
15 Эльче 38 10 13 15 49 - 57 23.05.26 Жирона 1:1 Эльче17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 43
16 Леванте 38 11 9 18 47 - 61 23.05.26 Бетис 2:1 Леванте17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44 - 50 23.05.26 Хетафе 1:0 Осасуна17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47 - 57 23.05.26 Мальорка 3:0 Реал Овьедо17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 42
19 Жирона 38 9 14 15 39 - 55 23.05.26 Жирона 1:1 Эльче17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26 - 60 23.05.26 Мальорка 3:0 Реал Овьедо17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 29
Полная таблица

