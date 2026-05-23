ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал отпустил вратаря в клуб из Бундеслиги

Немецкий «Вердер» официально выкупил контракт голкипера лондонского «Арсенала» Карла Хейна.

По информации портала Transfermarkt, трансфер игрока обошелся бременцам в три миллиона евро.

«Я очень рад остаться в Бремене на более длительный срок. «Вердер» – один из крупнейших клубов Бундеслиги с богатой историей. Я чувствовал себя как дома в городе Бремен с первого дня, поэтому счастлив и дальше быть частью этого клуба», – сказал Карл.

Хейн перед стартом сезона 2025/26 перешел в «Вердер» на правах аренды и сыграл за немецкий клуб всего два матча.

Эстонский вратарь прошел через молодежные команды «Арсенала», однако закрепиться в составе «канониров» не смог – аренды, пребывание в запасе и всего один сыгранный матч.

На международном уровне Карл регулярно выступает за сборную Эстонии, имея в активе 45 поединком за национальную команду.