Карвахаль нашел себе новый клуб. Это европейский гранд
Испанец может продолжить карьеру в составе «Интера»
Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль может продолжить карьеру в составе «Интера». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, итальянский клуб заинтересован в подписании 33-летнего футболиста в качестве свободного агента – летом фулбек покинет королевский клуб.
В текущем сезоне на счету Дани Карвахаля 23 матча на клубном уровне, в которых он не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо поставил крест на дорогом футболисте «Реала».
