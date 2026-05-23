23 мая 2026, 22:34 | Обновлено 23 мая 2026, 22:43
Карвахаль нашел себе новый клуб. Это европейский гранд

Испанец может продолжить карьеру в составе «Интера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль может продолжить карьеру в составе «Интера». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в подписании 33-летнего футболиста в качестве свободного агента – летом фулбек покинет королевский клуб.

В текущем сезоне на счету Дани Карвахаля 23 матча на клубном уровне, в которых он не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо поставил крест на дорогом футболисте «Реала».

Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Интер Милан Дани Карвахаль свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
