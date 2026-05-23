Шевчук сделал откровенное заявление об игре Ракицкого на россии

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказался по поводу поездки своего бывшего одноклубника Ярослава Ракицкого на россию. С 2019 по 2022 год украинец выступал за «зенит».

После полномасштабного вторжения Ракицкий открыто осудил действия страны-террориста, досрочно расторг контракт с российским клубом и уехал в Турцию. Шевчук признался, что выступления Ярослава на болотах никак его не изменили.

«Он остался тем же человеком. А где ему играть – это исключительно его решение. Я не задавал вопросов и ничего ему не советовал по этому поводу. Он взрослый человек и сам принимает решения. Как ни крути, но у каждого есть право на ошибку», – сказал Шевчук.

Последним клубом Ракицкого был «Черноморец». Недавно Ярослав объявил о завершении карьеры игрока.