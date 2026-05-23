  4. Шевчук сделал откровенное заявление об игре Ракицкого на россии
Шевчук сделал откровенное заявление об игре Ракицкого на россии

Вячеслав не осуждает бывшего товарища по команде за выступления в стране-агрессоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказался по поводу поездки своего бывшего одноклубника Ярослава Ракицкого на россию. С 2019 по 2022 год украинец выступал за «зенит».

После полномасштабного вторжения Ракицкий открыто осудил действия страны-террориста, досрочно расторг контракт с российским клубом и уехал в Турцию. Шевчук признался, что выступления Ярослава на болотах никак его не изменили.

«Он остался тем же человеком. А где ему играть – это исключительно его решение. Я не задавал вопросов и ничего ему не советовал по этому поводу. Он взрослый человек и сам принимает решения. Как ни крути, но у каждого есть право на ошибку», – сказал Шевчук.

Последним клубом Ракицкого был «Черноморец». Недавно Ярослав объявил о завершении карьеры игрока.

Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
Типичные донецкие мужики 
*лин... у Ракицкого там отец со времён СССР, вот и согласился... 
Ведь ожидался мир по порошенковскому Минск-2 и с приходом Зеленского было разведение войск и прекращение огня на 150 дней!!!
но порошенковские опять вывели хороводы про нет капитуляции и  получили взамен 2022...
