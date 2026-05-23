Кучер сделал заявление по поводу Ракицкого в Черноморце
Александр доволен совместной работой с Ярославом в расположении «моряков»
Легенда донецкого Шахтера Александр Кучер рассказал о периоде сотрудничества с Ярославом Ракицким в Одессе.
– У вас уникальная история: вы играли вместе с Ярославом, а потом даже тренировали его в Черноморце. Как изменилось ваше сотрудничество и отношения, когда он формально стал вашим подопечным?
– Отношения в худшую сторону точно не изменились. Конечно, он слушался меня как тренера, относился с уважением. Здесь уже выстроилась чисто рабочая модель: тренер и игрок. Субординация присутствовала полностью, он ее придерживался, – сказал Кучер.
Недавно Ярослав официально объявил о завершении карьеры. Последним клубом Ракицкого был Черноморец, который он покинул в 2025 году. За карьеру он играл за Шахтер и турецкий клуб Адана Демирспор.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Те що він послав нах... козломордих і розірвав контракт одразу ж після нападу на Україну - це звичайно йому великий респект. Однак до 2022 року у нього було, м'яко кажучи, трохи інше ставлення до анексії парашою наших територій...