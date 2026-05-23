  4. Легенда Шахтера: «Я был очень удивлен тем, что Ракицкий...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Бывший игрок донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук вспомнил первую тренировку Ярослава Ракицкого в расположении «горняков».

– Можете вспомнить свое первое знакомство, первый день в команде с Ярославом Ракицким? Какое впечатление он произвел на вас сначала, как быстро оно изменилось, или, возможно, осталось неизменным?

Я отлично помню тот момент, когда Ярослав появился в первой команде. Он пришел из Шахтерской академии тренироваться с нами. Я был очень удивлен тем, что он совсем не терял мяч. То есть, он всегда контролировал ситуацию и чувствовал себя на поле очень уверенно. Сразу было видно, что игрок для больших целей. По-моему, за всю мою карьеру Ярослав – пожалуй, самый талантливый из всех украинских игроков. Это был огромный талант с огромным потенциалом.

Также сразу был виден его характер и преданность. Когда мы познакомились поближе, стало ясно, что он очень порядочный и честный человек, всегда отвечающий за свои слова. Он действительно очень хороший человек – как футболист, так и в повседневной жизни, – сказал Ярослав.

Недавно Ярослав официально объявил о завершении карьеры. Последним клубом Ракицкого был Черноморец, который он покинул в 2025 году. За карьеру он также играл за Шахтер и турецкий клуб Адана Демирспор.

Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Шевчук
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
