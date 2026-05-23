ВИДЕО. Моуриньо тайно прибыл в Германию по делам Реала
Португалец посетит финал Кубка Германии
Португальский тренер Жозе Моуриньо был замечен в Берлине, где состоится финал Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом».
Немецкий журналист Флориан Плеттенберг опубликовал видео, на котором специалист выходит из отеля и садится в машину. Тренер надел кепку и заметно спешил, чтобы его не узнали.
Журналист отмечает, что Моуриньо, который в ближайшее время должен возглавить мадридский «Реал», приехал в Германию, чтобы лично посмотреть на игру вингера мюнхенского клуба Майкла Олисе. Последний является желанной целью португальца в составе «сливочных». При этом отмечается, что Жозе будет наблюдать за игрой на VIP-трибуне по личному приглашению члена правления «Штутгарта» по спортивным вопросам Фабиана Вольгемута.
🚨📸 EXCLUSIVE | Live in Berlin: José Mourinho is attending today’s DFB-Pokal final between FC Bayern and VfB Stuttgart - including the chance to watch Real Madrid’s dream target Michael Olise live.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 23, 2026
Mourinho was exclusively spotted leaving the Hotel Adlon Kempinski in Berlin at… pic.twitter.com/8Pd5KZYChg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевского клуба выделил Пономаренко, Редушко, Коробова и Люсина
Украинец проигнорировал представителя страны-404