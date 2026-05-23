23 мая 2026, 20:10
ВИДЕО. Моуриньо тайно прибыл в Германию по делам Реала

Португалец посетит финал Кубка Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер Жозе Моуриньо был замечен в Берлине, где состоится финал Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом».

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг опубликовал видео, на котором специалист выходит из отеля и садится в машину. Тренер надел кепку и заметно спешил, чтобы его не узнали.

Журналист отмечает, что Моуриньо, который в ближайшее время должен возглавить мадридский «Реал», приехал в Германию, чтобы лично посмотреть на игру вингера мюнхенского клуба Майкла Олисе. Последний является желанной целью португальца в составе «сливочных». При этом отмечается, что Жозе будет наблюдать за игрой на VIP-трибуне по личному приглашению члена правления «Штутгарта» по спортивным вопросам Фабиана Вольгемута.

Жозе Моуриньо Штутгарт Бавария Кубок Германии по футболу Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Майкл Олисе
Андрей Плыгун Источник: Флориан Плеттенберг
