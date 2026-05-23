Аталанта нашла нового тренера. Скоро подпишет контракт

Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавит «Аталанту». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, коуч покинет «Лацио» и подпишет контракт с клубом из Бергамо сроком до 2029 года. Его зарплата составит 3,5 миллионов евро в год.

Сейчас «Аталанту» возглавляет Раффаэле Палладино, который по ходу сезона у руля команды заменил Ивана Юрича. «Аталанта» с 59 очками располагается на седьмой позиции таблицы чемпионата Италии.

Ранее сообщалось о том, что Маурицио Сарри может возглавить «Наполи».