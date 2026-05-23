Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта нашла нового тренера. Скоро подпишет контракт
Италия
23 мая 2026, 20:25 | Обновлено 23 мая 2026, 20:37
334
0

Аталанта нашла нового тренера. Скоро подпишет контракт

Команду из Бергамо возглавит Маурицио Сарри

23 мая 2026, 20:25 | Обновлено 23 мая 2026, 20:37
334
0
Аталанта нашла нового тренера. Скоро подпишет контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавит «Аталанту». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, коуч покинет «Лацио» и подпишет контракт с клубом из Бергамо сроком до 2029 года. Его зарплата составит 3,5 миллионов евро в год.

Сейчас «Аталанту» возглавляет Раффаэле Палладино, который по ходу сезона у руля команды заменил Ивана Юрича. «Аталанта» с 59 очками располагается на седьмой позиции таблицы чемпионата Италии.

Ранее сообщалось о том, что Маурицио Сарри может возглавить «Наполи».

По теме:
Интер и Болонья выдали шоу в последнем туре Серии А
Стало известно, кто будет тренировать Ювентус в следующем сезоне
АЛЛЕГРИ: «Мое будущее? Результаты во многом зависят от клуба»
Маурицио Сарри Николо Скира Аталанта Лацио назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Иван Юрич
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 23 мая 2026, 18:54 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезоне в новом клубе
Футбол | 23 мая 2026, 18:45 0
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезоне в новом клубе
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезоне в новом клубе

Джошуа Зиркзе близок к продолжению карьеры в «Роме»

Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 23.05.2026, 07:50
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23.05.2026, 17:45
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Золото и серебро. Левченко и Геращенко: феерия на Бриллиантовой лиге
Другие виды | 23.05.2026, 15:37
Золото и серебро. Левченко и Геращенко: феерия на Бриллиантовой лиге
Золото и серебро. Левченко и Геращенко: феерия на Бриллиантовой лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
22.05.2026, 21:59 1
Хоккей
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
23.05.2026, 14:53 4
Бокс
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 27
Футбол
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 13
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 21
Футбол
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
22.05.2026, 05:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем