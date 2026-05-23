Аталанта нашла нового тренера. Скоро подпишет контракт
Команду из Бергамо возглавит Маурицио Сарри
Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавит «Аталанту». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, коуч покинет «Лацио» и подпишет контракт с клубом из Бергамо сроком до 2029 года. Его зарплата составит 3,5 миллионов евро в год.
Сейчас «Аталанту» возглавляет Раффаэле Палладино, который по ходу сезона у руля команды заменил Ивана Юрича. «Аталанта» с 59 очками располагается на седьмой позиции таблицы чемпионата Италии.
Ранее сообщалось о том, что Маурицио Сарри может возглавить «Наполи».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
Джошуа Зиркзе близок к продолжению карьеры в «Роме»