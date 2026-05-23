В Колосе нашли замену Тарасу Степаненко

Украинский полузащитник «Руха» Денис Пидгурский может продолжить карьеру в «Колосе». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клуб из Ковалевки рассматривает 22-летнего футболиста в качестве замены Тарасу Степаненко, который завершил футбольную карьеру.

В текущем сезоне на счету Дениса Пидгурского 28 матчей на клубном уровне, в которых он не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

