«Плюну в лицо». Лидер Чернигова удивил заявлением после поражения от Динамо
Татаренко не позволит оскорбить свою команду
Вратарь «Чернигова» Максим Татаренко эмоционально прокомментировал поражение команды в финале Кубка Украины от киевского «Динамо» (1:3).
«Очень тяжело. Мы играли против гранда украинского футбола, поэтому это была очень тяжелая игра – и для меня, и для ребят. Если кто-то мне скажет, что «Динамо» – это плохая команда, я ему просто плюну в лицо», – отметил игрок.
Татаренко признался, что, несмотря на поражение, получил огромное удовольствие от участия в этой стадии турнира, а также от атмосферы и соперника.
