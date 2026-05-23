  4. «Плюну в лицо». Лидер Чернигова удивил заявлением после поражения от Динамо
23 мая 2026, 19:17 | Обновлено 23 мая 2026, 19:55
«Плюну в лицо». Лидер Чернигова удивил заявлением после поражения от Динамо

Татаренко не позволит оскорбить свою команду

ФК Чернигов. Максим Татаренко

Вратарь «Чернигова» Максим Татаренко эмоционально прокомментировал поражение команды в финале Кубка Украины от киевского «Динамо» (1:3).

«Очень тяжело. Мы играли против гранда украинского футбола, поэтому это была очень тяжелая игра – и для меня, и для ребят. Если кто-то мне скажет, что «Динамо» – это плохая команда, я ему просто плюну в лицо», – отметил игрок.

Татаренко признался, что, несмотря на поражение, получил огромное удовольствие от участия в этой стадии турнира, а также от атмосферы и соперника.

