  4. ФОТО. Милевский с Блохиным наконец-то встретились
23 мая 2026, 18:01 | Обновлено 23 мая 2026, 18:02
ФОТО. Милевский с Блохиным наконец-то встретились

Артем Милевский опубликовал снимок с Олегом Блохиным

23 мая 2026, 18:01 | Обновлено 23 мая 2026, 18:02
Instagram

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский опубликовал снимок с легендарным нападающим, обладателем «Золотого мяча», бывшим наставником сборной Украины и «Динамо» Олегом Блохиным.

На презентацию Олега Владимировича в «Динамо» Милевский пришел в халате, но тогда это ему сошло с рук. В 2012 году Артем перестал попадать в состав «бело-голубых», а тренер объяснял это нарушением режима, в итоге в следующем году Милевский вынужден был уйти.

В 2021 году Артем Милевский публично извинился перед Блохиным, и они несколько раз общались заочно и по видеосвязи. Сегодня же Милевский с Блохиным сделали совместное фото.

«Не забыл спросить: «Где халат?» – так подписал фото Артем Милевский.

