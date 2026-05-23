ФОТО. Милевский с Блохиным наконец-то встретились

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский опубликовал снимок с легендарным нападающим, обладателем «Золотого мяча», бывшим наставником сборной Украины и «Динамо» Олегом Блохиным.

На презентацию Олега Владимировича в «Динамо» Милевский пришел в халате, но тогда это ему сошло с рук. В 2012 году Артем перестал попадать в состав «бело-голубых», а тренер объяснял это нарушением режима, в итоге в следующем году Милевский вынужден был уйти.

В 2021 году Артем Милевский публично извинился перед Блохиным, и они несколько раз общались заочно и по видеосвязи. Сегодня же Милевский с Блохиным сделали совместное фото.

«Не забыл спросить: «Где халат?» – так подписал фото Артем Милевский.