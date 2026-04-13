  4. МИЛЕВСКИЙ: «Возможно, Игорь Суркис повзрослел, мне было страшно»
МИЛЕВСКИЙ: «Возможно, Игорь Суркис повзрослел, мне было страшно»

Артем – о «Динамо» во время своей игровой карьеры

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский объяснил, почему ему в свое время было страшно проиграть матч за киевлян.

«Раньше боялись проиграть. Мы боялись за то, что с нами будет. Игорь Суркис мог просто зайти... Возможно, сейчас Игорь Михайлович помягчел, повзрослел. Динамо в сердце, мы боялись, что будет, если мы проиграем, например, Полтаве. Я бы не зашел в раздевалку, это правда», – сказал Милевский.

Ранее бывший футболист «Динамо» Артем Милевский раскритиковал игру Владислава Ваната и Виктора Цыганкова в матче против Швеции.

Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
