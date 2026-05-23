«Без здоровья никому не нужен». Малиновский – о завершении карьеры

33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о своём будущем после завершения игровой карьеры.

«Стать тренером? Пока не знаю. Мне всё ещё хочется играть. Всё зависит от здоровья, как говорят в Италии. Игрок, который не играет, никому не нужен», — сказал футболист.