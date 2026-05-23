Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мне было плохо». Зинченко довел до слёз звезду сборной Бразилии
23 мая 2026, 16:39
«Мне было плохо». Зинченко довел до слёз звезду сборной Бразилии

Жезус вспомнил об унизительной конкуренции с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Жезус и Зинченко

Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус вспомнил о своем уходе из «Манчестер Сити».

В то время звезда сборной Бразилии соперничал за место в основном составе «горожан» с Серхио Агуэро. Осенью 2021 года команда играла в Лиге чемпионов с ПСЖ, и Жезус должен был наконец получить желанный шанс проявить себя. Однако главный тренер Пеп Гвардиола неожиданно поставил на его позицию украинского защитника Александра Зинченко. Это вызвало у бразильца нервный срыв.

«Накануне он даже не использовал его на тренировках, он ставил меня нападающим... Зинченко позже пошутил: «В тот день мне было тебя жалко. За два часа до игры происходит командный разговор. Команда ест, отдыхает 30 минут и идет на игру. А я даже не ел. Я пошел прямо в комнату, плача, позвонил маме, чтобы сказать: «Я хочу уйти. Я ухожу домой, потому что он его (Зинченко) поставил, а меня – нет. Он поставил туда левого защитника. Я чувствую себя сумасшедшим», – вспомнил футболист.

Жезус отметил, что в конце концов он взял себя в руки и отправился на матч.

«Я не разминался. Мне было плохо. Через пять минут после того, как [Килиан] Мбаппе забил гол, сделав счет 1:0, он (Гвардиола) позвал меня. Я отдал результативную передачу и забил. Мы сделали счет 2:1. В следующей игре [Лиги чемпионов] я думал, что выйду на поле, но все равно не играл», – пожаловался бразилец.

Летом 2022 года Жезус перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал», который тренировал хорошо знакомый ему Микель Артета. Александр Зинченко тогда также присоединился к лондонскому клубу.

Халл Сити – Мидлсбро. Финал плей-офф за путевку в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE
От Ширера до Бруну Фернандеша. Лучшие игроки в каждом сезоне АПЛ
Седьмой в истории. Определен лучший игрок АПЛ в сезоне 2025/26
Габриэл Жезус Александр Зинченко Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Серхио Агуэро Пеп Гвардиола
Андрей Плыгун Источник: The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ
Футбол | 23 мая 2026, 12:59 7
Слухи таки подтвердились

Їб....ть накуя, що це взагалі за матеріал!!!
Журналістика минус 100 рівня.Це так жалюгідно....
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
