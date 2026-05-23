  4. В Кривбассе выступили с заявлением после бунта одного из легионеров
23 мая 2026, 16:28 | Обновлено 23 мая 2026, 16:43
В Кривбассе выступили с заявлением после бунта одного из легионеров

Владимир Баенко рассказал, что ситуация с Иваном Дибанго улажена

ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал скандальную ситуацию вокруг камерунского легионера Ивана Дибанго.

«Я считаю, что у каждого футболиста есть законные основания требовать чего-то, если у тебя есть задолженность или еще что-то через органы, которые могут контактировать с футбольным клубом, и именно через эти органы получать средства, которые, как ты считаешь, тебе должны. Если нет каких-либо исков или нет дела в рассмотрении, то это личное дело футболиста, с которым клуб будет разбираться.

Мы уже разобрались, в принципе, Иван сейчас с командой. Да, он не в заявке, но рядом с командой, потому что он провел 4 года в Кривом Роге, за что ему действительно очень большая благодарность и уважение за то, что он стал одним из первых легионеров, приехавших в наш клуб, многое дал нашему клубу, вместе с ним мы бронзу брали. Сейчас наши пути расходятся, но Иван вписал свое имя в историю «Кривбасса» – за это ему очень большое спасибо.

А все остальное – думаю, что мы цивилизованные люди, мы со всем разберемся. Сейчас в студии сидит эксперт Дмитрий – у него лично, наверное, нет никаких вопросов к футбольному клубу «Кривбасс», правильно, Дмитрий? Думаю, ты можешь подтвердить, что с каждым футболистом, который у нас играл или играет, мы всегда рассчитывались, всегда прощались, так сказать, по-человечески.

Да, есть иногда некоторые моменты, когда эмоции одерживают верх над рациональными решениями, но все равно я уверен, что после всего мы пожмем руку, пожелаем каждому дальше развиваться, идти своим путем. Но за тот путь, которым мы пришли вместе, большое спасибо Ивану, его действительно можно считать легендой. Спасибо ему, что он так много матчей провел, был результативен, многое сделал для футбольного клуба «Кривбасс», – сказал Баенко.

