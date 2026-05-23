  4. УАФ вынесла вердикт матчу Динамо – Колос, где Ярмоленко забил пенальти
УАФ вынесла вердикт матчу Динамо – Колос, где Ярмоленко забил пенальти

Никола Риццоли подтвердил, что в ворота клуба из Ковалевки был справедливо назначен 11-метровый

Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Никола Риццоли объяснил решение арбитра, который назначил пенальти в пользу киевского «Динамо» в матче против «Колоса» (2:1).

На 13-й минуте вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко реализовал удар с 11-метровой отметки и позволил своей команде увеличить преимущество до двух мячей.

«Это очень очевидный игровой эпизод с участием игрока «Динамо» под номером 29 (Виталий Буяльский) и шестого номера «Колоса». Защитник выполнял подкат, однако не попал в мяч и нанес удар по ноге соперника, действуя в безрассудной манере.

Арбитр по ошибке назначает угловой вместо 11-метрового, однако VAR правильно идентифицирует динамику данного эпизода и устанавливает, что защитник не сыграл в мяч.

Именно поэтому видеоассистент рекомендует арбитру пересмотреть этот эпизод, чтобы иметь возможность оценить ситуацию и назначить пенальти в ворота «Колоса», – рассказал Риццоли.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Динамо Киев Динамо - Колос Никола Риццоли пенальти Александр Афанасьев
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Купленный судья. Левый пенальти. Ничего не меняецца в Базар-Лиге(...
