УАФ вынесла вердикт матчу Динамо – Колос, где Ярмоленко забил пенальти
Никола Риццоли подтвердил, что в ворота клуба из Ковалевки был справедливо назначен 11-метровый
Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Никола Риццоли объяснил решение арбитра, который назначил пенальти в пользу киевского «Динамо» в матче против «Колоса» (2:1).
На 13-й минуте вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко реализовал удар с 11-метровой отметки и позволил своей команде увеличить преимущество до двух мячей.
«Это очень очевидный игровой эпизод с участием игрока «Динамо» под номером 29 (Виталий Буяльский) и шестого номера «Колоса». Защитник выполнял подкат, однако не попал в мяч и нанес удар по ноге соперника, действуя в безрассудной манере.
Арбитр по ошибке назначает угловой вместо 11-метрового, однако VAR правильно идентифицирует динамику данного эпизода и устанавливает, что защитник не сыграл в мяч.
Именно поэтому видеоассистент рекомендует арбитру пересмотреть этот эпизод, чтобы иметь возможность оценить ситуацию и назначить пенальти в ворота «Колоса», – рассказал Риццоли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
