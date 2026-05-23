Талантливый игрок Арсенала присоединится к сборной Англии перед ЧМ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Итан Нванери войдет в число четырех молодых футболистов, которые будут тренироваться со сборной Англии во время подготовки к чемпионату мира в США.

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что 17-летний нападающий «Ливерпуля» Рио Нгумоха, полузащитник «Фулхэма» Джош Кинг и Алекс Скотт из «Борнмута» присоединятся к тренировочному лагерю команды во Флориде в качестве тренировочных игроков.

Нванери, который вторую половину сезона провел в аренде во французском «Марселе», также поможет сборной в товарищеских матчах против сборных Новой Зеландии и Коста-Рики, которые состоятся во Флориде 6 и 10 июня соответственно.

Вратарь «Брайтона» Джейсон Стийл останется со сборной на весь турнир в роли тренировочного игрока.

Нванери, выступающий за молодежную сборную Англии, перешел в «Марсель» из «Арсенала» в январе, проведя лишь четыре матча в стартовом составе лондонского клуба в первой части сезона – все в кубковых турнирах. 19-летний атакующий полузащитник сыграл 11 матчей за «Марсель» и забил два гола.

После объявления окончательной заявки главный тренер Томас Тухель объяснил решение пригласить молодых игроков:

«Мы берем нескольких молодых игроков, которые будут тренироваться с нами и помогут поддерживать нужную численность состава. Это даст нам возможность лучше распределять нагрузку в товарищеских матчах».

После двух товарищеских матчей во Флориде сборная Англии отправится в Канзас-Сити, где будет базироваться на протяжении остальной части турнира. Свой путь на чемпионате мира команда начнет матчем против сборной Хорватии 17 июня, а также сыграет на групповом этапе с Ганой и Панамой.