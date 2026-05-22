  4. Тухель подтвердил. В США со сборной поедут не только заявленные игроки
22 мая 2026, 18:59 | Обновлено 22 мая 2026, 19:04
Тухель подтвердил. В США со сборной поедут не только заявленные игроки

Рио Нгумоха, Алекс Скотт и Джош Кин будут помогать в тренировочном процессе

Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Нгумоха

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что вингер «Ливерпуля» Рио Нгумоха, полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт и хавбек «Фулхэма» Джош Кинг отправятся вместе со сборной на чемпионат мира в статусе тренировочных игроков.

Наставник отметил, что будет и четвертый футболист, однако его имя пока не раскрывается, поскольку участие еще не окончательно утверждено.

Включение молодых игроков связано с тем, что вингеры «Арсенала» Букайо Сака и Нони Мадуэке, а также полузащитник Деклан Райс присоединятся к команде с опозданием из-за участия в финале Лиги чемпионов в субботу, 30 мая. «Арсенал» запланировал парад в честь чемпионства в АПЛ на следующий день, а уже на следующий день после этого сборная Англии должна вылететь в США для начала подготовки к чемпионату мира.

17-летний Нгумоха выступал за сборные Англии до 19 лет и в последние месяцы совершил прорыв на клубном уровне, участвуя почти во всех матчах «Ливерпуля» в АПЛ с февраля. В этом сезоне он провел 28 матчей за первую команду, забил три гола и начинал два последних поединка в стартовом составе.

Скотт получил первый вызов в национальную сборную Англии в ноябре, но тогда не сыграл и не попал в мартовский список Тухеля. 22-летний футболист является ключевым игроком «Борнмута» в этом сезоне, приняв участие во всех 37 матчах АПЛ и выйдя в старте в 34 из них.

19-летний Кинг также регулярно играет за клуб, проведя 31 матч в чемпионате, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее также сообщалось, что вратарь «Брайтона» Джейсон Стил войдет в состав как тренировочный голкипер.

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлял король. Озвучена заявка Норвегии на чемпионат мира
ТУХЕЛЬ о выборе состава на ЧМ: «Чемпионаты выигрывают команды»
Реал позволил Винисиусу покинуть чемпионат Испании перед матчем 38-го тура
Иван Чирко Источник: The Athletic
