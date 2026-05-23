ОФИЦИАЛЬНО. Покинул Израиль. Украинец сменил клуб и переехал в Литву

27-летний нападающий из Украины Станислав Беленький официально достиг соглашения о переходе в клуб «Жальгирис» (Вильнюс, Литва).

Футболист перебрался в столицу Литвы и прошел медицинский осмотр в новом клубе, выбрав 19-й номер.

В последние два года Станислав представлял израильский клуб «Ирони» Тиверия. После 61 сыгранного матча за команду (13 голов, 2 ассиста) Беленький решил начать новый этап карьеры.

«Станислав приезжает из сильного чемпионата Израиля, где в прошлом сезоне был игроком основного состава. Это универсальный нападающий, который может действовать на разных позициях в атаке, отличается скоростью, техникой и хорошим чтением игры.

Адаптация в Вильнюсе не должна быть сложной, поскольку у него уже есть разнообразный международный опыт – он играл в разных странах и футбольных культурах», – сказал спортивный директор клуба Гедрюс Клевинскас.