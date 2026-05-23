Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Покинул Израиль. Украинец сменил клуб и переехал в Литву
Другие новости
23 мая 2026, 19:29 | Обновлено 23 мая 2026, 19:30
260
0

ОФИЦИАЛЬНО. Покинул Израиль. Украинец сменил клуб и переехал в Литву

Станислав Беленький заключил соглашение с «Жальгирисом»

23 мая 2026, 19:29 | Обновлено 23 мая 2026, 19:30
260
0
ОФИЦИАЛЬНО. Покинул Израиль. Украинец сменил клуб и переехал в Литву
ФК Жальгирис. Станислав Беленький

27-летний нападающий из Украины Станислав Беленький официально достиг соглашения о переходе в клуб «Жальгирис» (Вильнюс, Литва).

Футболист перебрался в столицу Литвы и прошел медицинский осмотр в новом клубе, выбрав 19-й номер.

В последние два года Станислав представлял израильский клуб «Ирони» Тиверия. После 61 сыгранного матча за команду (13 голов, 2 ассиста) Беленький решил начать новый этап карьеры.

«Станислав приезжает из сильного чемпионата Израиля, где в прошлом сезоне был игроком основного состава. Это универсальный нападающий, который может действовать на разных позициях в атаке, отличается скоростью, техникой и хорошим чтением игры.

Адаптация в Вильнюсе не должна быть сложной, поскольку у него уже есть разнообразный международный опыт – он играл в разных странах и футбольных культурах», – сказал спортивный директор клуба Гедрюс Клевинскас.

По теме:
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
Динамо и Полесье нацелились на игрока, который оценивается в три млн евро
Ямаль и Рафинья согласны. Барселона нацелилась на звездного супербомбардира
Жальгирис Вильнюс Станислав Беленький Ирони Тиверия чемпионат Литвы по футболу чемпионат Израиля по футболу трансферы
Андрей Витренко Источник: ФК Жальгирис
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Футбол | 23 мая 2026, 11:59 7
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер

Патрик ван Леувен сыграл важную роль в переходе легионера

Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23 мая 2026, 17:45 1
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте

Поединок пройдёт у пирамид в Гизе

Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Бокс | 23.05.2026, 18:53
Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 23.05.2026, 18:54
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 23.05.2026, 07:50
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 23
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
23.05.2026, 14:53 4
Бокс
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем