Седьмой в истории. Определен лучший игрок АПЛ в сезоне 2025/26
Бруну Фернандеш получил признание от экспертов
31-летний капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.
Конкурентами Бруну в голосовании были Габриэл, Давид Райя, Деклан Райс (все – «Арсенал»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эрлинг Холанд, Антуан Семеньо (оба – «Манчестер Сити») и Игор Тиаго («Брентфорд»).
По ходу сезона Фернандеш провёл 34 матча в чемпионате Англии, записав в актив восемь голов и 20 ассистов.
Кроме того, Бруну может стать единоличным рекордсменом АПЛ по количеству результативных передач за сезон – для этого ему достаточно отдать ещё один ассист, и он опередит Кевина Де Брюйне и Тьерри Анри.
В этой кампании Фернандеш создал 132 голевых момента в сезоне АПЛ, что является лучшим показателем лиги.
Бруну стал седьмым футболистом «Манчестер Юнайтед», которого признали лучшим игроком сезона АПЛ. Ранее подобное достижение покорялось Петеру Шмейхелю, Дуайту Йорку, Рууду ван Нистелрою, Криштиану Роналду, Неманье Видичу и Уэйну Руни.
A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️— Premier League (@premierleague) May 23, 2026
