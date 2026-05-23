  4. Седьмой в истории. Определен лучший игрок АПЛ в сезоне 2025/26
23 мая 2026, 15:51 | Обновлено 23 мая 2026, 16:10
Бруну Фернандеш получил признание от экспертов

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

31-летний капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

Конкурентами Бруну в голосовании были Габриэл, Давид Райя, Деклан Райс (все – «Арсенал»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эрлинг Холанд, Антуан Семеньо (оба – «Манчестер Сити») и Игор Тиаго («Брентфорд»).

По ходу сезона Фернандеш провёл 34 матча в чемпионате Англии, записав в актив восемь голов и 20 ассистов.

Кроме того, Бруну может стать единоличным рекордсменом АПЛ по количеству результативных передач за сезон – для этого ему достаточно отдать ещё один ассист, и он опередит Кевина Де Брюйне и Тьерри Анри.

В этой кампании Фернандеш создал 132 голевых момента в сезоне АПЛ, что является лучшим показателем лиги.

Бруну стал седьмым футболистом «Манчестер Юнайтед», которого признали лучшим игроком сезона АПЛ. Ранее подобное достижение покорялось Петеру Шмейхелю, Дуайту Йорку, Рууду ван Нистелрою, Криштиану Роналду, Неманье Видичу и Уэйну Руни.

Андрей Витренко Источник: Английская Премьер-лига
