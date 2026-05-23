Ангелина Калинина – Петра Марчинко. Прогноз на финал WTA 250 в Рабате

23 мая, в финале теннисного турнира в Рабате сыграют Ангелина Калинина (WTA 84) – Петра Марчинко (WTA 76).

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

Украинская спортсменка выдает хороший сезон, результаты на грунте и вовсе впечатляют, 30 побед в 35 встречах. Калинина выиграла два турнира WTA 125 в Анталии, но теперь у нее есть шанс взять трофей рангом выше. В Рабате у спортсменки были непростые матчи, но она не отдала ни сета, в первом поединке одолела швейцарку Вальтерт – 6:3, 6:4, потом справилась с землячкой Стародубцевой – 6:3, 7:6. Далее были победы над двумя венгерками: Бондар – 6:4, 7:5 и Удварди – 6:0 6:3.

Если посмотреть на рейтинг в лайве, украинка поднимется еще на 26 позиций. Конечно, есть побочные мысли о будущем Roland Garros, где в первом круге придется сыграть против француженки Диан Парри.

Петра Марчинко

Хорватская спортсменка заявила о себе в прошлом сезоне, пять выигранных турниров позволили ворваться в первую сотню. Марчинко неважно начала сезон, даже была серия из восьми поражений подряд. Результаты улучшились на грунте, 8 побед в 12 встречах.

В Рабате теннисистка прошла «нейтралку» Звонареву – 6:2, 6:4, невероятно сложным был матч против украинки Елизаветы Котляр – 5:7, 6:2, 7:6. Далее была победа над второй сеяной, испанкой Бузас Манейро – 6:3, 6:4. В полуфинале удалось обыграть швейцарку Тайхманн – 7:6, 6:3. На предстоящем мейджоре, хорватка сыграет в первом круге против немки Евы Лис.

Прогноз

Теннисистки сыграют между собой впервые, украинка почти на девять лет старше, она чуть ниже в рейтинге, но именно ее букмекеры считают фаворитом финала. Ожидаю интересного сложного и интересного матча двух сильных теннисисток.

Опыта у Калининой больше, поэтому ей и отдают предпочтение. Выиграть титул приятно, но это все-таки подготовка к мейджору. Поставлю здесь на победу украинской теннисистки с форой -2,5 гейма за 1,6.