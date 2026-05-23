  Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет с Буковиной
Украина. Первая лига
23 мая 2026, 11:43 | Обновлено 23 мая 2026, 11:54
Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет с Буковиной

Для одесского «Черноморца» наступает «время Икс»

Сегодня команду, нацеленную на завоевание второй путевки в УПЛ, ждет очередное испытание – матч 29-го тура первой лиги с лидером чемпионата и досрочным чемпионом «Буковиной». Этот поединок состоится на домашней арене команды Сергея Шищенко.

Как стало известно Sport.ua, в матче, который является центральным в туре, в составе «Черноморца» не смогут сыграть два полузащитника – гамбиец Мухаммед Хобе и Артем Присяжнюк, длительное время находящиеся на больничном. А вот Владислав Клименко и Артур Авагимян, у которых были проблемы со здоровьем перед предыдущим матчем с «Левым Берегом», снова в строю и готовятся помочь своей команде в игре с «Буковиной».

В Черновцы «Черноморец» прибыл вчера утром и поселился в четырехзвездочной гостинице «Optima Collection», которая находится в 4 километрах от центра города. Во второй половине дня у команды Романа Григорчука была запланирована тренировка, которая проходила на одной из футбольных площадок в пригороде.

Вчера у одного из футболистов «Черноморца» Максима Лунева был день рождения. Команда поздравила его и пожелала всяческих благ, в том числе и в профессиональной карьере.

Сейчас «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 59 очков. У его нынешнего соперника, «Буковины», 78 зачетных баллов и главенствующая позиция.

Ранее стало известно, когда состоятся стыковые матчи между Первой лигой и УПЛ.

