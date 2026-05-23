Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Швейцария. Пляжный футбол, женская Евролига. Смотреть онлайн LIVE
Пляжный футбол
23 мая 2026, 10:34 | Обновлено 23 мая 2026, 10:37
68
0

Украина – Швейцария. Пляжный футбол, женская Евролига. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 мая в 15:45 матч с участием женской украинской сборной

23 мая 2026, 10:34 | Обновлено 23 мая 2026, 10:37
68
0
Украина – Швейцария. Пляжный футбол, женская Евролига. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Женская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.

23 мая в 15:45 в матче очередного тура играют женские сборные Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда под руководством Юрия Клименко успешно выступает в престижном турнире.

Соревнования проходят в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

Ранее украинская сборная на старте турнира обыграла команды Англии (4:1) и Чехии (4:1).

Турнирное положение: Швейцария, Украина (по 6), Испания (3), Чехия, Англия (по 0).

Команды, занявшие 1–3 места в группе, выйдут в Суперфинал Евролиги, который состоится 8–13 сентября в Виареджо (Италия).

Пляжный футбол (женщины). Евролига 2026

23 мая 2026. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)

15:45. Украина – Швейцария

Турнирная таблица

По теме:
Евролига по пляжному футболу. Женская сборная Украины лидирует в группе
Украина – Чехия. Пляжный футбол, женская Евролига. Смотреть онлайн LIVE
Евролига по пляжному футболу. Женская сборная Украины обыграла Англию
пляжный футбол Евролига по пляжному футболу смотреть онлайн женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко женская сборная Швейцарии по пляжному футболу Украина - Швейцария
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»
Футбол | 23 мая 2026, 05:02 3
Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»
Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»

Известный тренер – о киевском «Динамо»

Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет с Буковиной
Футбол | 23 мая 2026, 11:43 0
Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет с Буковиной
Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет с Буковиной

Для одесского «Черноморца» наступает «время Икс»

Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Футбол | 23.05.2026, 07:55
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 22.05.2026, 17:53
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Бокс | 22.05.2026, 13:16
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 26
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 82
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 17
Футбол
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
23.05.2026, 07:02 1
Бокс
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 4
Бокс
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
21.05.2026, 12:05 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем