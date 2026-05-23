Украина – Швейцария. Пляжный футбол, женская Евролига. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 мая в 15:45 матч с участием женской украинской сборной
Женская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.
23 мая в 15:45 в матче очередного тура играют женские сборные Украины и Чехии.
Сине-желтая команда под руководством Юрия Клименко успешно выступает в престижном турнире.
Соревнования проходят в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.
Ранее украинская сборная на старте турнира обыграла команды Англии (4:1) и Чехии (4:1).
Турнирное положение: Швейцария, Украина (по 6), Испания (3), Чехия, Англия (по 0).
Команды, занявшие 1–3 места в группе, выйдут в Суперфинал Евролиги, который состоится 8–13 сентября в Виареджо (Италия).
