Тренер ЛНЗ заговорил о трансферах перед ЛК: «Мы не Шахтер»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев заговорил о трансферных планах «фиолетовых», объяснив, что дорогие трансферы может позволить себе только донецкий Шахтер.

«Наша цель – построить клуб на годы, который будет представлять Черкасскую область на самом высоком уровне. После прошедшего сезона никто не ожидал попасть в еврокубки и мы такой задачи не ставили.

Футболистов рассматриваем многое. Кем усилимся – увидим летом. Мы не Шахтер покупать игроков за миллионы. Нам нужно работать на учебно-тренировочном процессе», – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.