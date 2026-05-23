  4. Тренер ЛНЗ заговорил о трансферах перед ЛК: «Мы не Шахтер»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев заговорил о трансферных планах «фиолетовых», объяснив, что дорогие трансферы может позволить себе только донецкий Шахтер.

«Наша цель – построить клуб на годы, который будет представлять Черкасскую область на самом высоком уровне. После прошедшего сезона никто не ожидал попасть в еврокубки и мы такой задачи не ставили.

Футболистов рассматриваем многое. Кем усилимся – увидим летом. Мы не Шахтер покупать игроков за миллионы. Нам нужно работать на учебно-тренировочном процессе», – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Лига конференций Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Но Александрию и Полтаву могут общипать.
