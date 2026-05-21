ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ

Черкасский ЛНЗ уже активно готовится к старту нового сезона Украинской Премьер-лиги. «Фиолетовые» сумели провернуть довольно интересный трансфер.

Как стало известно Sport.ua, к расположению черкасской команды присоединится талантливый полузащитник ровенского Вереса Дмитрий Маткивский, являвшийся одним из лидеров юношеской команды «волков».

ЛНЗ сумел подписать футболиста, несмотря на достаточно высокий спрос на 20-летнего игрока. «Фиолетовые» выиграли борьбу за Дмитрия у львовских Карпат, одесского Черноморца и криворожского Кривбасса.

Дмитрий Маткивский был ключевым игроком в составе Вереса U-19. В нынешнем сезоне Дмитрий провел за юношескую команду «волков» 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.

Матковский уже не первый, кого ЛНЗ забирает у Вереса. Минувшим летом в Черкасс переехал Орест Лепский, ныне являющийся лидером юношеской команды ЛНЗ.