ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ
Дмитрий Маткивский будет выступать за «фиолетовых»
Черкасский ЛНЗ уже активно готовится к старту нового сезона Украинской Премьер-лиги. «Фиолетовые» сумели провернуть довольно интересный трансфер.
Как стало известно Sport.ua, к расположению черкасской команды присоединится талантливый полузащитник ровенского Вереса Дмитрий Маткивский, являвшийся одним из лидеров юношеской команды «волков».
ЛНЗ сумел подписать футболиста, несмотря на достаточно высокий спрос на 20-летнего игрока. «Фиолетовые» выиграли борьбу за Дмитрия у львовских Карпат, одесского Черноморца и криворожского Кривбасса.
Дмитрий Маткивский был ключевым игроком в составе Вереса U-19. В нынешнем сезоне Дмитрий провел за юношескую команду «волков» 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.
Матковский уже не первый, кого ЛНЗ забирает у Вереса. Минувшим летом в Черкасс переехал Орест Лепский, ныне являющийся лидером юношеской команды ЛНЗ.
