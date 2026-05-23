Цена – 400 млн. Реал присмотрел лидеров Ман Сити после ухода Гвардиолы

Уход Пепа Гвардиолы может стать началом конца проекта под названием «Манчестер Сити», считают в мадридском «Реале».

Источник сообщает, что представители королевского клуба внимательно следят за ситуацией «горожан», в частности держат в поле зрения четырех футболистов команды – Эрлинга Холанда, Родри, Йошко Гвардиола и Тиджани Рейндерса. В Мадриде уверены, что без известного испанского тренера звездные игроки не задержатся в Манчестере.

«Сити» пока не заинтересован в продаже своих лидеров, однако многое будет зависеть от отношений футболистов с новым тренером, которым должен стать Энцо Мареска. Как известно, общая стоимость указанных игроков оценивается примерно в 400 млн евро.

Гвардиола тренировал первую команду «горожан» на протяжении последних 10 лет. Большинство успехов клуба в современной истории связано именно с его личностью. «Реал» в новом сезоне, по сообщениям СМИ, должен возглавить Жозе Моуриньо.