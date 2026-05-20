Лидер Ман Сити выступил с заявлением после потери шансов на титул в АПЛ
Эрлинг Холанд уже думает о следующем сезоне
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился эмоциями после матча против Борнмута (1:1) в 37 туре АПЛ, который «подарил» Арсеналу титул.
«В итоге каждый матч в Премьер-лиге сложен. Мы старались. Но этого оказалось недостаточно.
Весь клуб сейчас должен использовать это в качестве мотивации. Мы должны быть взбешены, чувствовать огонь в себе, потому что этого недостаточно.
Прошло уже два года (без чемпионства – ред.), а кажется, что целая вечность. Мы намерены сделать все возможное — все, кто будет здесь в следующем сезоне, чтобы выиграть лигу», – сказал Холанд.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 78 баллов после 37 сыгранных матчей. Арсенал досрочно завоевал титул АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду U-21 возглавит Михайленко
Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»