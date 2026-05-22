Шахтер отказался от игрока, который бросил клуб ради переезда в Украину

Донецкий «Шахтер» прекратил переговоры с 18-летним бразильским вингером «Фламенго» Райаном Роберту.

Как сообщает корреспондент ESPN Brasil Фелипе Сильва, трансфер молодого игрока был отменен после того, как украинский клуб договорился о подписании Глейкера Мендозы. Теперь бразильский клуб будет пытаться заключить с Роберту новый контракт и продать его во французский «Лилль», чтобы не доводить до ситуации, когда футболист сможет уйти бесплатно. Действующий договор с вингером рассчитан до марта 2027 года.

Ранее стало известно, что Райан отказался продлевать контракт с «Фламенго», мотивируя это тем, что «Шахтер» предложил ему более выгодные условия сотрудничества. Семья игрока сообщила клубу, что соглашение с украинским клубом уже подписано. В связи с этим руководство бразильского клуба приняло решение отстранить Роберту от тренировок с первой командой.