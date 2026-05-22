Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер отказался от игрока, который бросил клуб ради переезда в Украину
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 23:27 |
1030
0

Шахтер отказался от игрока, который бросил клуб ради переезда в Украину

Райан Роберт оказался не нужен горнякам после подписания контракта с Мендосой

22 мая 2026, 23:27 |
1030
0
Шахтер отказался от игрока, который бросил клуб ради переезда в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберту

Донецкий «Шахтер» прекратил переговоры с 18-летним бразильским вингером «Фламенго» Райаном Роберту.

Как сообщает корреспондент ESPN Brasil Фелипе Сильва, трансфер молодого игрока был отменен после того, как украинский клуб договорился о подписании Глейкера Мендозы. Теперь бразильский клуб будет пытаться заключить с Роберту новый контракт и продать его во французский «Лилль», чтобы не доводить до ситуации, когда футболист сможет уйти бесплатно. Действующий договор с вингером рассчитан до марта 2027 года.

Ранее стало известно, что Райан отказался продлевать контракт с «Фламенго», мотивируя это тем, что «Шахтер» предложил ему более выгодные условия сотрудничества. Семья игрока сообщила клубу, что соглашение с украинским клубом уже подписано. В связи с этим руководство бразильского клуба приняло решение отстранить Роберту от тренировок с первой командой.

По теме:
Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах
Эпицентр – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
Райан Роберту Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Фламенго Глейкер Мендоса
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22 мая 2026, 10:17 27
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 22 мая 2026, 17:53 2
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен

Бой пройдет в ночь с 23 на 24 мая

Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Футбол | 22.05.2026, 08:18
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22.05.2026, 17:44
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
Футбол | 22.05.2026, 22:53
Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 81
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
22.05.2026, 04:55 7
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 17
Футбол
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем