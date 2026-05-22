Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определилась судьба футболиста УПЛ, сбежавшего из Украины из-за денег
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 23:02 |
1082
0

Определилась судьба футболиста УПЛ, сбежавшего из Украины из-за денег

Джайр Коллауазо вернется в «Кудровку»

22 мая 2026, 23:02 |
1082
0
Определилась судьба футболиста УПЛ, сбежавшего из Украины из-за денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаир Коллауазо

«Кудровка» близка к возвращению эквадорского полузащитника Джаира Коллауазо, который ранее покинул расположение команды и сбежал из Украины.

По имеющейся информации, клубу удалось достичь договоренности с футболистом после гарантий по погашению задолженности по зарплате.

Источники также сообщают, что Коллахуазо уже возвращается в Украину и может принять участие в заключительном матче сезона против «Динамо» Киев.

Ожидается, что после завершения сезона эквадорец покинет клуб. По предварительной договоренности сторон, футболист должен быть продан в летнее трансферное окно.

По теме:
Шахтер отказался от игрока, который бросил клуб ради переезда в Украину
Эпицентр – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
финансы чемпионат Украины по футболу долги Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Кудровка Джаир Коллауазо
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22 мая 2026, 17:44 88
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22 мая 2026, 10:17 27
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
Футбол | 22.05.2026, 22:53
Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
Хоккей | 22.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Бокс | 22.05.2026, 13:16
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
22.05.2026, 04:55 7
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
ЧМ по хоккею. Безупречная сборная Швейцарии, четвертая победа Словакии
22.05.2026, 05:05
Хоккей
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
21.05.2026, 12:05 2
Футбол
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 26
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем