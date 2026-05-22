Определилась судьба футболиста УПЛ, сбежавшего из Украины из-за денег

«Кудровка» близка к возвращению эквадорского полузащитника Джаира Коллауазо, который ранее покинул расположение команды и сбежал из Украины.

По имеющейся информации, клубу удалось достичь договоренности с футболистом после гарантий по погашению задолженности по зарплате.

Источники также сообщают, что Коллахуазо уже возвращается в Украину и может принять участие в заключительном матче сезона против «Динамо» Киев.

Ожидается, что после завершения сезона эквадорец покинет клуб. По предварительной договоренности сторон, футболист должен быть продан в летнее трансферное окно.