Определилась судьба футболиста УПЛ, сбежавшего из Украины из-за денег
Джайр Коллауазо вернется в «Кудровку»
«Кудровка» близка к возвращению эквадорского полузащитника Джаира Коллауазо, который ранее покинул расположение команды и сбежал из Украины.
По имеющейся информации, клубу удалось достичь договоренности с футболистом после гарантий по погашению задолженности по зарплате.
Источники также сообщают, что Коллахуазо уже возвращается в Украину и может принять участие в заключительном матче сезона против «Динамо» Киев.
Ожидается, что после завершения сезона эквадорец покинет клуб. По предварительной договоренности сторон, футболист должен быть продан в летнее трансферное окно.
