  4. Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22 мая 2026, 08:18
Джаир Коллахуазо покинул команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаир Коллахуазо

«Кудровка» осталась без одного из своих ключевых футболистов в решающем туре борьбы за выживание в УПЛ.

По информации Игоря Бурбаса, центральный защитник Джаир Коллахуазо самовольно покинул расположение команды и уже выехал за пределы Украины.

Причиной такого решения якобы стали задолженности клуба по зарплате, превышающие два месяца.

Сообщается, что руководство «Кудровки» и представители эквадорского легионера в настоящее время пытаются урегулировать ситуацию относительно контрактных обязательств, однако возвращение игрока в команду выглядит маловероятным.

Джаир Коллахуазо присоединился к «Кудровке» в марте 2026 года и за это время успел провести 10 матчей в составе команды, но не отличился ни одним результативным действием.

финансы чемпионат Украины по футболу долги Украинская Премьер-лига Кудровка Джаир Коллахуазо Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Та легіонери вони такі, не стануть терпіти 
Колхозник?
