Гасперини вынес Довбику вердикт. Тренер Ромы озвучил требование по украинцу
Летом Артем покинет римский клуб
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик летом покинет клуб. Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на форварда сборной Украины и попросил руководство найти ему замену.
Как сообщает журналист Calciomercato Уильям Ласаландра, 25-летний голландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе должен пополнить состав «джаллоросси», чтобы играть в паре с Дониэллом Маленом.
«Что касается Джошуа Зиркзе, сделка может быть заключена за 25 млн евро. Это просьба тренера Гасперини, который таким образом сможет сформировать дуэт нападающих вместе с Маленом. «Рома» готова сделать еще одну инвестицию: голландец заменит Артема Довбика», – написал инсайдер.
На счету Довбика три гола и две голевые передачи в 18 матчах за «Рому» в текущем сезоне. На украинца претендуют клубы Серии А, Ла Лиги и АПЛ.
💣🚨 BOMBA @OfficialASRoma— William Lasalandra (@william_romano9) May 22, 2026
Per Joshua #Zirkzee si può chiudere sui 25MLN💵, è una richiesta di mister #Gasperini che così potrebbe creare un attacco a 2 insieme a #Malen.
👀 La #Roma è pronta a fare un altro investimento, l’olandese rimpiazzerà Artem #Dovbyk, da capire il… https://t.co/1S5BCvZt8U
