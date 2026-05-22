  4. Гасперини вынес Довбику вердикт. Тренер Ромы озвучил требование по украинцу
22 мая 2026, 22:29 | Обновлено 22 мая 2026, 22:49
Летом Артем покинет римский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик летом покинет клуб. Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на форварда сборной Украины и попросил руководство найти ему замену.

Как сообщает журналист Calciomercato Уильям Ласаландра, 25-летний голландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе должен пополнить состав «джаллоросси», чтобы играть в паре с Дониэллом Маленом.

«Что касается Джошуа Зиркзе, сделка может быть заключена за 25 млн евро. Это просьба тренера Гасперини, который таким образом сможет сформировать дуэт нападающих вместе с Маленом. «Рома» готова сделать еще одну инвестицию: голландец заменит Артема Довбика», – написал инсайдер.

На счету Довбика три гола и две голевые передачи в 18 матчах за «Рому» в текущем сезоне. На украинца претендуют клубы Серии А, Ла Лиги и АПЛ.

Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
