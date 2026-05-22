Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Он должен сделать это первым». В Италии Довбику указали на дверь
22 мая 2026, 16:06 | Обновлено 22 мая 2026, 16:07
«Он должен сделать это первым». В Италии Довбику указали на дверь

Кьяра Чиотти считает, что украинец должен покинуть Рому

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская журналистка Кьяра Чиотти хочет, чтобы «Рома» подписала на замену украинскому форварду Артему Довбику нападающего «Аталанты» Джанлуку Скамакку.

«Скамакка в «Роме»? Кроме Малена нам нужен кто-то еще. На самом деле Довбик должен уйти первым. Мне очень понравился бы Скамакка, я люблю игроков с сильным ударом. Имея атаку со Скамаккой и Маленом, я бы чувствовала себя спокойнее», – заявила Чиотти в эфире Radio Romanista.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года.

Ранее в Италии подтвердили слухи о «Ювентусе» и Довбике.

Антон Романенко Источник: Roma News
В Динамо вернется известный украинский футболист
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не видел себя тренером. Все получилось быстро»
Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Італійська журналистка вказала Довбику на двері. Аффтор у Олійченко проходив практику..?)
Скамакка -це інший рівень. Різносторонній, високий і технічний.
а шо про Довбика кажуть дівки-журналістки-інтерв'юери UPL.TV? 
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
