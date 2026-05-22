«Он должен сделать это первым». В Италии Довбику указали на дверь

Итальянская журналистка Кьяра Чиотти хочет, чтобы «Рома» подписала на замену украинскому форварду Артему Довбику нападающего «Аталанты» Джанлуку Скамакку.

«Скамакка в «Роме»? Кроме Малена нам нужен кто-то еще. На самом деле Довбик должен уйти первым. Мне очень понравился бы Скамакка, я люблю игроков с сильным ударом. Имея атаку со Скамаккой и Маленом, я бы чувствовала себя спокойнее», – заявила Чиотти в эфире Radio Romanista.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года.

