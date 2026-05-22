«Он должен сделать это первым». В Италии Довбику указали на дверь
Кьяра Чиотти считает, что украинец должен покинуть Рому
Итальянская журналистка Кьяра Чиотти хочет, чтобы «Рома» подписала на замену украинскому форварду Артему Довбику нападающего «Аталанты» Джанлуку Скамакку.
«Скамакка в «Роме»? Кроме Малена нам нужен кто-то еще. На самом деле Довбик должен уйти первым. Мне очень понравился бы Скамакка, я люблю игроков с сильным ударом. Имея атаку со Скамаккой и Маленом, я бы чувствовала себя спокойнее», – заявила Чиотти в эфире Radio Romanista.
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года.
Ранее в Италии подтвердили слухи о «Ювентусе» и Довбике.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рубчинский получит шанс от Костюка летом
Глейкер Мендоса принесет Кривбассу 3.5 миллиона долларов