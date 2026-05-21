«Переговоры велись». В Италии подтвердили слухи о Ювентусе и Довбике

Итальянская журналистка Элеонора Тротта рассказала об интересе туринского «Ювентуса» к украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.

«В последние недели велись переговоры с «Ювентусом» по поводу Довбика, который не является игроком основного состава или первым номером на своей позиции в клубе. Однако некоторые посредники и даже агенты говорили об этой возможности.

Украинец покинет «Рому», он не входит в планы Гасперини. Поэтому ясно, что судьбу игрока будет интересно изучить в ближайшие недели, и он продолжит оставаться игроком, который циркулирует на трансферном рынке», – рассказала Тротта в эфире YouTube-канала Juventusnews24.

