  4. «Переговоры велись». В Италии подтвердили слухи о Ювентусе и Довбике
21 мая 2026, 16:32 |
«Переговоры велись». В Италии подтвердили слухи о Ювентусе и Довбике

Украинский форвард вызывает интерес у туринского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская журналистка Элеонора Тротта рассказала об интересе туринского «Ювентуса» к украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику.

«В последние недели велись переговоры с «Ювентусом» по поводу Довбика, который не является игроком основного состава или первым номером на своей позиции в клубе. Однако некоторые посредники и даже агенты говорили об этой возможности.

Украинец покинет «Рому», он не входит в планы Гасперини. Поэтому ясно, что судьбу игрока будет интересно изучить в ближайшие недели, и он продолжит оставаться игроком, который циркулирует на трансферном рынке», – рассказала Тротта в эфире YouTube-канала Juventusnews24.

Ранее Довбику дали совет в Италии.

чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Ювентус Артем Довбик
Антон Романенко
Велися,  но не повелися 
