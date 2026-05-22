В Реале нашли замену Дани Карвахалю

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 26-летнего футболиста в столице Испании рассматривают в качестве замены Дани Карвахаля, который летом покинет клуб. Руководство английского гранда со своим футболистом прощаться не намерено.

В текущем сезоне на счету Диогу Далота 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

