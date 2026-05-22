  4. В Реале нашли замену Дани Карвахалю
22 мая 2026, 23:34 | Обновлено 23 мая 2026, 00:52
В Реале нашли замену Дани Карвахалю

Испанский гранд нацелился на Диогу Далота

Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Далот

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 26-летнего футболиста в столице Испании рассматривают в качестве замены Дани Карвахаля, который летом покинет клуб. Руководство английского гранда со своим футболистом прощаться не намерено.

В текущем сезоне на счету Диогу Далота 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Ранее испанский журналист оценил сезон Лунина в «Реале».

Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
