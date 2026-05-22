Определена финальная пара турнира WTA 500 в Страсбурге

На грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) определены обе финалистки.

За трофей пятисотника поборются Виктория Мбоко (Канада, WTA 9) и Эмма Наварро (США, WTA 39).

Мбоко, которая посеяна под первым номером, успела пройти Лоис Буассон, Лейлу Фернандес и Жаклин Кристиан.

Наварро на пути к финалу выиграла у Сары Бейлек, Ивы Йович, Чжан Шуай и Энн Ли.

Мбоко проведет пятый финал на уровне Тура, в частности третий в 2026 году. В прошлом сезоне она стала чемпионкой WTA 1000 в Монреале и WTA 250 в Гонконге, а в этом проиграла решающие поединки на пятисотнике в Аделаиде и тысячнике в Дохе.

Для Наварро это будет третий финал в карьере. В 2024 году она завоевала трофей WTA 250 в Хобарте, а в 2025 – WTA 500 в Мериде.

Мбоко и Наварро ранее никогда не играли друг с другом. Финал в Страсбурге состоится 23 мая и начнется не ранее 15:00 по Киеву.

WTA 500 Страсбург. Грунт, 1/2 финала

Виктория Мбоко [1] – Жаклин Кристиан – 7:6 (7:3), 3:6, 6:2

Эмма Наварро – Энн Ли – 6:1, 6:3

Инфографика