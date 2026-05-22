Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Страсбурге
WTA
22 мая 2026, 22:20 |
146
0

Определена финальная пара турнира WTA 500 в Страсбурге

Виктория Мбоко и Эмма Наварро разыграют трофей французского пятисотника

22 мая 2026, 22:20 |
146
0
Определена финальная пара турнира WTA 500 в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

На грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) определены обе финалистки.

За трофей пятисотника поборются Виктория Мбоко (Канада, WTA 9) и Эмма Наварро (США, WTA 39).

Мбоко, которая посеяна под первым номером, успела пройти Лоис Буассон, Лейлу Фернандес и Жаклин Кристиан.

Наварро на пути к финалу выиграла у Сары Бейлек, Ивы Йович, Чжан Шуай и Энн Ли.

Мбоко проведет пятый финал на уровне Тура, в частности третий в 2026 году. В прошлом сезоне она стала чемпионкой WTA 1000 в Монреале и WTA 250 в Гонконге, а в этом проиграла решающие поединки на пятисотнике в Аделаиде и тысячнике в Дохе.

Для Наварро это будет третий финал в карьере. В 2024 году она завоевала трофей WTA 250 в Хобарте, а в 2025 – WTA 500 в Мериде.

Мбоко и Наварро ранее никогда не играли друг с другом. Финал в Страсбурге состоится 23 мая и начнется не ранее 15:00 по Киеву.

WTA 500 Страсбург. Грунт, 1/2 финала

Виктория Мбоко [1] – Жаклин Кристиан – 7:6 (7:3), 3:6, 6:2
Эмма Наварро – Энн Ли – 6:1, 6:3

Инфографика

По теме:
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова рассказала, какие слова помогли ей победить Эалу
Александра Олейникова – Александра Эала. Триллер в Страсбурге. Видеообзор
WTA Страсбург Виктория Мбоко Эмма Наварро Жаклин Кристиан Энн Ли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22 мая 2026, 08:48 26
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон

Вратарь настроен остаться в «Реале»

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22.05.2026, 17:44
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 22.05.2026, 17:53
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Теннис | 22.05.2026, 17:27
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 13
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 81
Футбол
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем