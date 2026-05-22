Страсти по Райану. Лилль отказался от игрока, Шахтер все еще в переговорах

История с потенциальным переходом 18-летнего вингера «Фламенго» Райана Роберту в «Шахтер» или «Лилль» получила свое продолжение.

Бразильское издание ESPN фактически подтверждает инсайдерскую информацию Sport.ua, которую наш сайт давал еще неделю назад, о том, что переговоры по трансферу Райана Роберту зашли в тупик.

Отмечается, что «Лилль» охладел к идее с покупкой игрока за 10 миллионов евро и наблюдает за развитием событий со стороны.

«Шахтер», который также интересуется бразильцем, оставил в силе свое последнее предложение – 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов. И спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту, ранее работавший в донецком клубе, считает, что бразильцы должны принять это предложение.

Однако президент «Фламенго» Луис Эдуардо Баптиста занял твердую позицию. Он не намерен уступать агентам игрока в вопросе пролонгации контракта, который истекает весной 2027 года. Босс «стервятников» считает, что условия, которые запрашивает Райан Роберту не отражают его статус в команде и не соответствуют возрасту игрока. По этой причине Баптиста готов на примере Райана сделать показательную историю для остальных игроков команды – когда футболист останется в клубе и не будет продан, но и не будет участвовать в матчах, фактически оказавшись вне большого футбола.

Осложняет переговоры и тот факт, что Райан Роберту имеет сложную агентскую историю, так как его интересы сейчас де-факто представляют сразу две компании.

На счету Роберту всего 2 матча за первую команду «Фламенго» (30 минут), без результативных действий.