Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Страсти по Райану. Лилль отказался от игрока, Шахтер все еще в переговорах
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 21:50 |
883
0

Страсти по Райану. Лилль отказался от игрока, Шахтер все еще в переговорах

Боссы «Фламенго», похоже, готовы показательно проучить юношу, чтоб это было уроком остальным

22 мая 2026, 21:50 |
883
0
Страсти по Райану. Лилль отказался от игрока, Шахтер все еще в переговорах
terra.com.br

История с потенциальным переходом 18-летнего вингера «Фламенго» Райана Роберту в «Шахтер» или «Лилль» получила свое продолжение.

Бразильское издание ESPN фактически подтверждает инсайдерскую информацию Sport.ua, которую наш сайт давал еще неделю назад, о том, что переговоры по трансферу Райана Роберту зашли в тупик.

Отмечается, что «Лилль» охладел к идее с покупкой игрока за 10 миллионов евро и наблюдает за развитием событий со стороны.

«Шахтер», который также интересуется бразильцем, оставил в силе свое последнее предложение – 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов. И спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту, ранее работавший в донецком клубе, считает, что бразильцы должны принять это предложение.

Однако президент «Фламенго» Луис Эдуардо Баптиста занял твердую позицию. Он не намерен уступать агентам игрока в вопросе пролонгации контракта, который истекает весной 2027 года. Босс «стервятников» считает, что условия, которые запрашивает Райан Роберту не отражают его статус в команде и не соответствуют возрасту игрока. По этой причине Баптиста готов на примере Райана сделать показательную историю для остальных игроков команды – когда футболист останется в клубе и не будет продан, но и не будет участвовать в матчах, фактически оказавшись вне большого футбола.

Осложняет переговоры и тот факт, что Райан Роберту имеет сложную агентскую историю, так как его интересы сейчас де-факто представляют сразу две компании.

На счету Роберту всего 2 матча за первую команду «Фламенго» (30 минут), без результативных действий.

По теме:
Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах
Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
Конопля уже проходит медосмотр для Боруссии М. Известен срок контракта
Райан Роберту Фламенго Лилль трансферы УПЛ Шахтер Донецк трансферы трансферы Лиги 1 Жозе Боту
Алексей Сливченко Источник: ESPN
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22 мая 2026, 10:17 27
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22 мая 2026, 07:35 2
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера

Александр отреагировал на слухи о возможном переходе в другую команду

Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате
Теннис | 22.05.2026, 16:10
Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате
Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
Футбол | 22.05.2026, 20:14
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Хоккей | 21.05.2026, 22:59
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
22.05.2026, 04:55 7
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 13
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 81
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем