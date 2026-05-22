Романо подтвердил. Ливерпуль завершил трансфер полузащитника
Самуэль Мартинес присоединится к «красным»
Колумбийский полузащитник Самуэль Мартинес перейдет из «Атлетико Насьональ» в «Ливерпуль». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу 17-летнего футболиста – к английскому гранду он присоединится в 2027 году, когда ему исполнится 18 лет.
Самуэль Мартинес выступает за молодежную команду «Атлетико Насьональ», а также уже успел провести шесть матчей за сборную Колумбии U-17, в которых отличился тремя ассистами.
🚨🇨🇴 Liverpool agree deal to sign Samuel Martínez from Atletico Nacional, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
Deal in place for 17 year old Colombian talent to join in 2027, as soon as he turns 18.#LFC anticipate Borussia Dortmund, as @PSierraR revealed. Agreement closed. pic.twitter.com/91Yg8pNDU1
