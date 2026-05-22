  4. Романо подтвердил. Ливерпуль завершил трансфер полузащитника
22 мая 2026, 21:35 | Обновлено 22 мая 2026, 22:36
Романо подтвердил. Ливерпуль завершил трансфер полузащитника

Самуэль Мартинес присоединится к «красным»

Фабрицио Романо. Самуэль Мартинес

Колумбийский полузащитник Самуэль Мартинес перейдет из «Атлетико Насьональ» в «Ливерпуль». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу 17-летнего футболиста – к английскому гранду он присоединится в 2027 году, когда ему исполнится 18 лет.

Самуэль Мартинес выступает за молодежную команду «Атлетико Насьональ», а также уже успел провести шесть матчей за сборную Колумбии U-17, в которых отличился тремя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после «Ливерпуля».

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
