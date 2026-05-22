Мохамед Салах выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после Ливерпуля
Вингер сборной Египта провел успешные переговоры с турецким «Фенербахче»
Вингер английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру после завершения нынешнего сезона.
В услугах 33-летнего футболиста был заинтересован турецкий «Фенербахче», который провел успешные переговоры с египтянином, в ходе которых обсудил детали будущего контракта.
Салах проведет в чемпионате Турции три года и суммарно заработает около 36 миллионов евро. Оформление всех документов и объявление о трансфере состоится в ближайшее время.
Салах присоединился к «мерсисайдцам» в июле 2017 года и с тех пор провел 441 матч во всех турнирах, в которых забил 257 мячей т отдал 122 результативные передачи.
«Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге – отставание от «Галатасарая» составило всего три балла. Последний раз клуб из Стамбула становился чемпионом в сезоне 2013/14.
🟡🔵 SALAH “EVET” DEDİ, SEÇİMİ BEKLİYOR!— Sabah Spor (@sabahspor) May 22, 2026
💥 Sarı-lacivertli yönetim, Mohamed Salah ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
🔹 Futbolcunun Fenerbahçe’ye olumlu yanıt verdiği öğrenilirken, oyuncuya yıllık 12-13 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme teklif edildi.… pic.twitter.com/ypfIA7fcuc
