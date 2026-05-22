22 мая 2026, 13:21 |
Мохамед Салах выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после Ливерпуля

Вингер сборной Египта провел успешные переговоры с турецким «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вингер английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру после завершения нынешнего сезона.

В услугах 33-летнего футболиста был заинтересован турецкий «Фенербахче», который провел успешные переговоры с египтянином, в ходе которых обсудил детали будущего контракта.

Салах проведет в чемпионате Турции три года и суммарно заработает около 36 миллионов евро. Оформление всех документов и объявление о трансфере состоится в ближайшее время.

Салах присоединился к «мерсисайдцам» в июле 2017 года и с тех пор провел 441 матч во всех турнирах, в которых забил 257 мячей т отдал 122 результативные передачи.

«Фенербахче» занял второе место в турецкой Суперлиге – отставание от «Галатасарая» составило всего три балла. Последний раз клуб из Стамбула становился чемпионом в сезоне 2013/14.

Николай Тытюк Источник: Sabah
