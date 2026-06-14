Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо расстанется с футболистом национальной сборной
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 07:32 |
347
0

Динамо расстанется с футболистом национальной сборной

Георгий Цитаишвили покинет клуб

14 июня 2026, 07:32 |
347
0
Динамо расстанется с футболистом национальной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» определилось с судьбой грузинского легионера Георгия Цитаишвили, который текущий сезон проводит на правах аренды во французском «Мецце».

Как отмечает источник, киевский клуб расстанется с футболистом сборной Грузии. У него 30 июня заканчивается контракт, который не будет продлен.

В текущем сезоне Лиги 1 Цитаишвили провел 35 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий Эрик Рамирес и полузащитник Джастин Лонвейк получат предложения о досрочном прекращении сотрудничества и могут покинуть клуб на правах свободных агентов.

По теме:
ФОТО. Футболист Шахтера романтично отметил важную дату с женой
Лидер Полесья: «Судейство в УПЛ? Матч с Динамо стал последней каплей»
Лидер Полесья выступил за перенос матчей УПЛ ради еврокубков
Георгий Цитаишвили Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футбол | 13 июня 2026, 09:45 7
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор

Бражко и Волошин поженились в один день

Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 13 июня 2026, 19:02 0
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!

Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 13.06.2026, 08:40
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Игрок сборной договорился о переходе в Динамо. Все зависит от россиянина
Футбол | 14.06.2026, 06:32
Игрок сборной договорился о переходе в Динамо. Все зависит от россиянина
Игрок сборной договорился о переходе в Динамо. Все зависит от россиянина
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
Футбол | 13.06.2026, 23:18
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
12.06.2026, 11:08 18
Футбол
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 13
Футбол
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем