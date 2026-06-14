Динамо расстанется с футболистом национальной сборной
Георгий Цитаишвили покинет клуб
Киевское «Динамо» определилось с судьбой грузинского легионера Георгия Цитаишвили, который текущий сезон проводит на правах аренды во французском «Мецце».
Как отмечает источник, киевский клуб расстанется с футболистом сборной Грузии. У него 30 июня заканчивается контракт, который не будет продлен.
В текущем сезоне Лиги 1 Цитаишвили провел 35 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий Эрик Рамирес и полузащитник Джастин Лонвейк получат предложения о досрочном прекращении сотрудничества и могут покинуть клуб на правах свободных агентов.
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