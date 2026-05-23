Динамо предложит двум игрокам расторгнуть контракт и покинуть киевский клуб

Киевское «Динамо» планирует попрощаться с игроками, которые не входят в планы главного тренера Игоря Костюка, после завершения нынешнего сезона.

Форвард Эрик Рамирес и полузащитник Джастин Лонвейк получат предложения о досрочном прекращении сотрудничества и могут покинуть клуб на правах свободных агентов.

Рамирес присоединился к «бело-синим» в июле 2021 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе команды. В футболке «Динамо» провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

Выступал на правах аренды за испанский «Спортинг», словацкий «Слован», колумбийский «Атлетико», аргентинский «Тигре», чешский «Богемианс 1905», а с июля 2026-го находится в структуре венесуэльского «Карабобо».

Лонвейк перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2022 года и с тех пор провел 24 игры в составе «бело-синих» (один гол, один ассист).

Полузащитник на правах аренды играл за бельгийский «Андерлехт» и «Виборг» из Дании. В августе 2025-го вернулся в нидерландскую «Фортуну», цвета которой защищал с января по июнь 2024 года.