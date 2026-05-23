Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо предложит двум игрокам расторгнуть контракт и покинуть киевский клуб
Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 14:57 | Обновлено 23 мая 2026, 15:20
1382
0

Динамо предложит двум игрокам расторгнуть контракт и покинуть киевский клуб

Джастин Лонвейк и Эрик Рамирес не входят в планы главного тренера Игоря Костюка

23 мая 2026, 14:57 | Обновлено 23 мая 2026, 15:20
1382
0
Динамо предложит двум игрокам расторгнуть контракт и покинуть киевский клуб
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Киевское «Динамо» планирует попрощаться с игроками, которые не входят в планы главного тренера Игоря Костюка, после завершения нынешнего сезона.

Форвард Эрик Рамирес и полузащитник Джастин Лонвейк получат предложения о досрочном прекращении сотрудничества и могут покинуть клуб на правах свободных агентов.

Рамирес присоединился к «бело-синим» в июле 2021 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе команды. В футболке «Динамо» провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

Выступал на правах аренды за испанский «Спортинг», словацкий «Слован», колумбийский «Атлетико», аргентинский «Тигре», чешский «Богемианс 1905», а с июля 2026-го находится в структуре венесуэльского «Карабобо».

Лонвейк перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2022 года и с тех пор провел 24 игры в составе «бело-синих» (один гол, один ассист).

Полузащитник на правах аренды играл за бельгийский «Андерлехт» и «Виборг» из Дании. В августе 2025-го вернулся в нидерландскую «Фортуну», цвета которой защищал с января по июнь 2024 года.

По теме:
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Бывший лидер киевского Динамо неожиданно остался без клуба
Динамо активировало клаусулу Мендосы, но футболист выбрал Шахтер
Динамо Киев Эрик Рамирес Джастин Лонвейк расторжение контракта
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Футбол | 22 мая 2026, 23:46 23
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины

Алексей Гуцуляк может перебраться в столичный гранд

Глейкер МЕНДОСА: «Перешел в самый большой клуб Украины – Шахтер»
Футбол | 23 мая 2026, 14:39 0
Глейкер МЕНДОСА: «Перешел в самый большой клуб Украины – Шахтер»
Глейкер МЕНДОСА: «Перешел в самый большой клуб Украины – Шахтер»

Игрок оценил трансфер в состав чемпиона Украины

Суркис назвал футболистов Динамо, которые станут будущим сборной Украины
Футбол | 23.05.2026, 13:44
Суркис назвал футболистов Динамо, которые станут будущим сборной Украины
Суркис назвал футболистов Динамо, которые станут будущим сборной Украины
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23.05.2026, 08:42
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 23.05.2026, 14:53
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 27
Футбол
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
21.05.2026, 12:05 2
Футбол
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 41
Теннис
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 17
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем