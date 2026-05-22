Будковский: «Для нападающего главное – помогать команде и забивать голы»

Форвард «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о поединке луганской команды с «Карпатами», а также о желании забить во Львове и стать лучшим голеадором сезона в Премьер-лиге Украины.

– Филипп, в мае вам удалось отличиться важными результативными действиями за «Зарю». Ваши точные удары и ассист позволили луганской команде обыграть «Рух» и «Александрию». Рады таким показателям?

– Знаете, команда побеждала – это самое главное. Где-то мы потеряли турнирные цели, но выходим и играем до последнего. Для нападающего главное – помогать команде и забивать голы. В этих играх это удалось.

– Как вы и команда готовитесь к выездному матчу с «Карпатами»?

– Готовимся в обычном режиме, поэтому никто не расслаблен или в отпуске уже… Нужно всегда держать марку до конца, в любых случаях.

– Какого результата хотите добиться в заключительном поединке сезона во Львове?

– Будем ехать за победой. Зачем тогда ехать… Как бы ни складывалось в чемпионате, команда всегда должна хотеть победить.

– На данный момент вы забили 12 мячей в этом сезоне УПЛ, что позволяет вам находиться на 1-м месте в списке лучших голеадоров элитного дивизиона! Хотите еще забить во Львове и улучшить свою статистику?

– Нападающему главное – забивать и помогать своей команде. Команда работает на это, поэтому, конечно, хочется забить в заключительном туре.

– При такой классной конкуренции стать лучшим голеадором УПЛ по итогам сезона будет очень классным достижением для вас? Также это станет и историческим результатом для ФК «Заря»?

– Да, это очень хорошее достижение. Буду делать от себя все зависящее в последнем туре. Для истории это тоже может стать очень хорошим результатом.