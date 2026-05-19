Защитник Зари рассказал о ничьей с Полесьем

ФК Заря. Игорь Пердута

Один из лидеров «Зари» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от матча своей команды в 29-м туре УПЛ с «Полесьем», который завершился вничью – 0:0.

«Каждая из команд пыталась воспользоваться своими «козырями». Полесцы в текущем сезоне делают ставку на контроль мяча, в их арсенале хватает отработанных комбинаций, и сопротивляться им – дело энергозатратное. Нужно выполнять много черновой работы, четко действовать в среднем блоке при отборе, а у своих ворот позаботиться о подстраховке. Особенно в первом тайме у нас много получалось, могли даже выйти вперед, но после удара Романа Вантуха союзником гостей стал каркас ворот.

После перерыва инициативой уже больше владели полищуки, где-то на наших действиях негативно сказывалась усталость. Но поскольку с настройкой, самоотдачей все было в порядке, то мы успевали не только перекрывать свободные зоны, если они возникали, но и выбегали в контратаки. И хотя предпосылок для взятия ворот больше создали гости, однако мы также искали счастья у чужих ворот. Вот почему, если бы мы уступили, то это было бы несправедливо».

На данный момент подопечные Виктора Скрипника набрали 34 очка и занимают восьмое место в чемпионате.

Андрей Писаренко
Дэвид Бекхэм стал миллиардером. Первым среди британских спортсменов
Взагалі то, Зоря набрала 43 очки, а не 34.
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
