  4. Шаран и ван Леувен выбрали стартовые составы на матч Александрия – Кривбасс
23 мая 2026, 11:57 | Обновлено 23 мая 2026, 11:58
Шаран и ван Леувен выбрали стартовые составы на матч Александрия – Кривбасс

Поединок 30-го тура Премьер-лиги состоится 23 мая в 13:00 по киевскому времени

ФК Александрия

В матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 23 мая, встретятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс».

Наставники команд – Александр Шаран и Патрик ван Леувен – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Александрия» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 16 баллов. «Кривбасс» разместился на седьмой позиции, имея в своем активе 47 пунктов.

В предыдущем матче «горожане» одолели львовский «Рух» со счетом 3:1, а команда ван Леувена потерпела поражение в противостоянии с донецким «Шахтером» (2:3).

Александрия: Макаренко, Огарков, Боль, Беиратче, Шулянский, Ващенко, Булеца, Черныш, Ндиага, Кастильо, Хуссейн

Кривбасс: Маханьков, Юрчец, Виливальд, Рохас, Боржес, Араухо, Джовани, Шевченко, Бар Лин, Парако, Каменский

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Александрия – Кривбасс:

Николай Тытюк
