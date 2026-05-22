«Бабушки начали креститься». Федецкий рассказал забавную историю о Морозюке

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал о необычном вкусе в одежде своего бывшего партнера по национальной команде Николая Морозюка.

Артем привез Николая на озеро Свитязь в Волынской области. Местные жители не оценили наряд модного друга Федецкого.

«Ну, я решил немного прогуляться, показать красивые места. Николка был в шоке, потому что мы прошли где-то больше 10 км. Говорит: «Я на поле столько не бегал». А Николка приехал... тут шорты Gucci. Ну, знаешь, такое, будто порноактер приехал. Там все люди в шоке были. Там на набережной бабушки увидели Николку, начали креститься. Думают, что это, что это за инопланетянин? Нет, Николка, кстати, классный парень, искренний», – рассказал Артем.