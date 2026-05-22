Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Бабушки начали креститься». Федецкий рассказал забавную историю о Морозюке
Другие новости
22 мая 2026, 18:59 | Обновлено 22 мая 2026, 19:24
372
0

«Бабушки начали креститься». Федецкий рассказал забавную историю о Морозюке

Федецкий рассказал о слишком ярком образе Морозюка

22 мая 2026, 18:59 | Обновлено 22 мая 2026, 19:24
372
0
«Бабушки начали креститься». Федецкий рассказал забавную историю о Морозюке
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Морозюк

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал о необычном вкусе в одежде своего бывшего партнера по национальной команде Николая Морозюка.

Артем привез Николая на озеро Свитязь в Волынской области. Местные жители не оценили наряд модного друга Федецкого.

«Ну, я решил немного прогуляться, показать красивые места. Николка был в шоке, потому что мы прошли где-то больше 10 км. Говорит: «Я на поле столько не бегал». А Николка приехал... тут шорты Gucci. Ну, знаешь, такое, будто порноактер приехал. Там все люди в шоке были. Там на набережной бабушки увидели Николку, начали креститься. Думают, что это, что это за инопланетянин? Нет, Николка, кстати, классный парень, искренний», – рассказал Артем.

Морозюк завершил профессиональную карьеру в 2023 году. С 2024-го он выступает в медиафутболе.

По теме:
Федецкий рассказал, как ему удалось «съесть» Рибери
«Не жил в Донецке». Федецкий – про самого профессионального игрока Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал о переговорах с Вердером
Николай Морозюк Артем Федецкий
Андрей Плыгун Источник: Sportarena
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22 мая 2026, 07:35 2
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера

Александр отреагировал на слухи о возможном переходе в другую команду

ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Хоккей | 21 мая 2026, 22:59 3
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб

Яркие матчи на чемпионате мира по хоккею

ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Футбол | 22.05.2026, 13:19
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22.05.2026, 07:02
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»
Футбол | 22.05.2026, 18:33
Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»
Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 13
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 41
Теннис
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем