  4. «Не жил в Донецке». Федецкий – про самого профессионального игрока Шахтера
22 мая 2026, 18:23
«Не жил в Донецке». Федецкий – про самого профессионального игрока Шахтера

Мхитарян произвёл на Артема наибольшее впечатление

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Артем Федецкий рассказал о самом профессиональном игроке «горняков», с которым ему доводилось сталкиваться.

По словам экс-футболиста, таким он считает армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

«От мозга до костей – абсолютный топ во всем: в быту, на поле. Он даже не снимал квартиру в Донецке, он просто все время жил на базе», – сказал Федецкий.

Мхитарян перешел в «Шахтер» в 2010 году из донецкого «Металлурга». В составе «горняков» он сыграл 72 матча и забил 38 голов. В 2013 году его контракт выкупила «Боруссия Дортмунд».

Андрей Плыгун Источник: Sportarena
