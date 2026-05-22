«Не жил в Донецке». Федецкий – про самого профессионального игрока Шахтера
Мхитарян произвёл на Артема наибольшее впечатление
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Артем Федецкий рассказал о самом профессиональном игроке «горняков», с которым ему доводилось сталкиваться.
По словам экс-футболиста, таким он считает армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.
«От мозга до костей – абсолютный топ во всем: в быту, на поле. Он даже не снимал квартиру в Донецке, он просто все время жил на базе», – сказал Федецкий.
Мхитарян перешел в «Шахтер» в 2010 году из донецкого «Металлурга». В составе «горняков» он сыграл 72 матча и забил 38 голов. В 2013 году его контракт выкупила «Боруссия Дортмунд».
