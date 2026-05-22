  4. Экс-игрок сборной Украины рассказал о переговорах с Вердером
22 мая 2026, 18:03 |
Артем Федецкий был в шаге от перехода в бременский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший защитник «Шахтера», «Днепра», «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о сорванном переходе в немецкий «Вердер».

В 2016 году футболист покинул «Днепр» на правах свободного агента. Бременский клуб проявил интерес к его услугам и начал переговоры о переходе. В то время команду тренировал украинский специалист Виктор Скрипник.

«Вердер» – это команда с большими традициями. Мы вели переговоры, все шло к подписанию контракта. Но в последний момент у них сменился тренер (Виктор Скрипник тогда там был). И тот тренер, который пришел, сказал, что у него немного другие планы на позицию правого защитника. Поэтому этот вариант отпал. И потом буквально через неделю появился «Дармштадт». Он был новичком Бундеслиги, но они очень хотели меня видеть. Я долго не думал, потому что хотел попробовать свои силы именно в чемпионате Германии», – рассказал Федецкий

В составе «Дармштадта» украинский защитник провел 16 матчей и уже в следующем сезоне вернулся в Украину, подписав контракт с «Карпатами».

Артем Федецкий Вердер Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Sportarena
