Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ЧУРКО: «Скажу, что все не очень хотят уходить в отпуск»
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 18:42 | Обновлено 22 мая 2026, 19:31
98
0

Вячеслав ЧУРКО: «Скажу, что все не очень хотят уходить в отпуск»

Полузащитник «Металлиста 1925» дал комментарий накануне игры с «Вересом»

22 мая 2026, 18:42 | Обновлено 22 мая 2026, 19:31
98
0
Вячеслав ЧУРКО: «Скажу, что все не очень хотят уходить в отпуск»
ФК Металлист 1925. Вячеслав Чурко

Полузащитник «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко дал несколько комментариев накануне матча 30-го тура чемпионата Украины с «Вересом»:

– Концовка чемпионата оказалась непростой. Насколько тебя лично раздражает эта серия из шести матчей без побед?

– Что случилось, то случилось. У нас остался последний матч, в котором нужно набрать три очка и с хорошими эмоциями уйти в отпуск, заняв пятое место.

– После такой серии хочется поскорее завершить сезон или, наоборот, есть желание все исправить?

– Желание все исправить есть, но это уже, пожалуй, в новом сезоне. Дай Бог сейчас хорошо завершить, хорошо отдохнуть и готовиться к следующему сезону.

– Насколько команда сплочена после такого отрезка?

– Команда сейчас сплочена. Скажу, что все не очень хотят уходить в отпуск – все хотят продолжать. Но, к сожалению, мы уже не можем в этом сезоне попасть в еврокубки. Надеюсь, нам это удастся в следующем сезоне.

– Последний яркий матч был именно против «Вереса», когда доигрывали тот матч в Ровно. Наверное, этот поединок будет отличаться. Как думаешь, чем именно?

– Не знаю. Считаю, что «Верес» после того матча стал для нас более принципиальным соперником, поэтому будем готовиться на все 100%, чтобы победить.

– В тактическом плане чем «Верес» может быть опасен?

– Они хорошо двигаются в центральной линии всей командой. Думаю, что могут действовать как первым номером, так и больше играть на контратаках. Надеюсь, у нас все получится и победа будет за нами.

– Что хочется доказать самим себе в последнем матче?

– Что мы можем побеждать, как это было раньше.

– Насколько важно завершить чемпионат на пятом месте?

– Считаю, что это очень важно. Уходить на каникулы с победой и пятым местом – лучше, чем без победы. С хорошими эмоциями. К тому же пятое место – это недалеко от еврокубковых позиций. Думаю, в следующем сезоне нам предстоит решить этот вопрос.

– Что хотелось бы сказать болельщикам перед последним туром?

– Верьте в нас до конца – и вместе у нас все получится.

Поединок «Металлиста 1925» и «Вереса» состоится 24 мая в 13:00 по Киеву.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
6 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
7 Кривбасс 29 13 8 8 52 - 45 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 47
8 Заря 29 11 10 8 40 - 35 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес 43
9 Карпаты Львов 29 10 11 8 39 - 29 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 41
10 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
11 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
12 Эпицентр 29 8 7 14 36 - 45 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 29 3 7 19 23 - 57 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 16
16 Полтава 29 2 6 21 23 - 74 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 12
Полная таблица

По теме:
Будковский: «Для нападающего главное – помогать команде и забивать голы»
Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»
Капитан прошлогоднего неудачника УПЛ близок к уходу из клуба
Верес Ровно Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Чурко Верес - Металлист 1925
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22 мая 2026, 07:02 8
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист

Рубчинский получит шанс от Костюка летом

ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22 мая 2026, 17:44 18
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с известным футболистом
Футбол | 22.05.2026, 18:50
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с известным футболистом
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с известным футболистом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
20.05.2026, 16:51 19
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
22.05.2026, 04:55 7
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем