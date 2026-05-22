Вячеслав ЧУРКО: «Скажу, что все не очень хотят уходить в отпуск»
Полузащитник «Металлиста 1925» дал комментарий накануне игры с «Вересом»
Полузащитник «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко дал несколько комментариев накануне матча 30-го тура чемпионата Украины с «Вересом»:
– Концовка чемпионата оказалась непростой. Насколько тебя лично раздражает эта серия из шести матчей без побед?
– Что случилось, то случилось. У нас остался последний матч, в котором нужно набрать три очка и с хорошими эмоциями уйти в отпуск, заняв пятое место.
– После такой серии хочется поскорее завершить сезон или, наоборот, есть желание все исправить?
– Желание все исправить есть, но это уже, пожалуй, в новом сезоне. Дай Бог сейчас хорошо завершить, хорошо отдохнуть и готовиться к следующему сезону.
– Насколько команда сплочена после такого отрезка?
– Команда сейчас сплочена. Скажу, что все не очень хотят уходить в отпуск – все хотят продолжать. Но, к сожалению, мы уже не можем в этом сезоне попасть в еврокубки. Надеюсь, нам это удастся в следующем сезоне.
– Последний яркий матч был именно против «Вереса», когда доигрывали тот матч в Ровно. Наверное, этот поединок будет отличаться. Как думаешь, чем именно?
– Не знаю. Считаю, что «Верес» после того матча стал для нас более принципиальным соперником, поэтому будем готовиться на все 100%, чтобы победить.
– В тактическом плане чем «Верес» может быть опасен?
– Они хорошо двигаются в центральной линии всей командой. Думаю, что могут действовать как первым номером, так и больше играть на контратаках. Надеюсь, у нас все получится и победа будет за нами.
– Что хочется доказать самим себе в последнем матче?
– Что мы можем побеждать, как это было раньше.
– Насколько важно завершить чемпионат на пятом месте?
– Считаю, что это очень важно. Уходить на каникулы с победой и пятым местом – лучше, чем без победы. С хорошими эмоциями. К тому же пятое место – это недалеко от еврокубковых позиций. Думаю, в следующем сезоне нам предстоит решить этот вопрос.
– Что хотелось бы сказать болельщикам перед последним туром?
– Верьте в нас до конца – и вместе у нас все получится.
Поединок «Металлиста 1925» и «Вереса» состоится 24 мая в 13:00 по Киеву.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|30
|22
|6
|2
|71 - 21
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38 - 17
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49 - 21
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|56
|4
|Динамо Киев
|29
|16
|6
|7
|63 - 34
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|54
|5
|Колос Ковалевка
|30
|13
|10
|7
|30 - 25
|21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка
|49
|6
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35 - 19
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|48
|7
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52 - 45
|23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|47
|8
|Заря
|29
|11
|10
|8
|40 - 35
|23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес
|43
|9
|Карпаты Львов
|29
|10
|11
|8
|39 - 29
|23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26 - 39
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28 - 48
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36 - 45
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30 - 45
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20 - 49
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|21
|15
|Александрия
|29
|3
|7
|19
|23 - 57
|23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23 - 74
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава
|12
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рубчинский получит шанс от Костюка летом
Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года