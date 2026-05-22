Вячеслав ЧУРКО: «Скажу, что все не очень хотят уходить в отпуск»

Полузащитник «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко дал несколько комментариев накануне матча 30-го тура чемпионата Украины с «Вересом»:

– Концовка чемпионата оказалась непростой. Насколько тебя лично раздражает эта серия из шести матчей без побед?

– Что случилось, то случилось. У нас остался последний матч, в котором нужно набрать три очка и с хорошими эмоциями уйти в отпуск, заняв пятое место.

– После такой серии хочется поскорее завершить сезон или, наоборот, есть желание все исправить?

– Желание все исправить есть, но это уже, пожалуй, в новом сезоне. Дай Бог сейчас хорошо завершить, хорошо отдохнуть и готовиться к следующему сезону.

– Насколько команда сплочена после такого отрезка?

– Команда сейчас сплочена. Скажу, что все не очень хотят уходить в отпуск – все хотят продолжать. Но, к сожалению, мы уже не можем в этом сезоне попасть в еврокубки. Надеюсь, нам это удастся в следующем сезоне.

– Последний яркий матч был именно против «Вереса», когда доигрывали тот матч в Ровно. Наверное, этот поединок будет отличаться. Как думаешь, чем именно?

– Не знаю. Считаю, что «Верес» после того матча стал для нас более принципиальным соперником, поэтому будем готовиться на все 100%, чтобы победить.

– В тактическом плане чем «Верес» может быть опасен?

– Они хорошо двигаются в центральной линии всей командой. Думаю, что могут действовать как первым номером, так и больше играть на контратаках. Надеюсь, у нас все получится и победа будет за нами.

– Что хочется доказать самим себе в последнем матче?

– Что мы можем побеждать, как это было раньше.

– Насколько важно завершить чемпионат на пятом месте?

– Считаю, что это очень важно. Уходить на каникулы с победой и пятым местом – лучше, чем без победы. С хорошими эмоциями. К тому же пятое место – это недалеко от еврокубковых позиций. Думаю, в следующем сезоне нам предстоит решить этот вопрос.

– Что хотелось бы сказать болельщикам перед последним туром?

– Верьте в нас до конца – и вместе у нас все получится.

Поединок «Металлиста 1925» и «Вереса» состоится 24 мая в 13:00 по Киеву.