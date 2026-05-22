Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Локомотив выиграл группу Б. Результаты 33-го тура Второй лиги
Вторая лига
Горняк-Спорт
22.05.2026 14:00 – FT 1 : 1
Тростянец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
22 мая 2026, 16:44 |
266
0

Локомотив выиграл группу Б. Результаты 33-го тура Второй лиги

Киевский клуб получил право в следующем сезоне сыграть в Первой лиге

22 мая 2026, 16:44 |
266
0
Локомотив выиграл группу Б. Результаты 33-го тура Второй лиги
ФК Локомотив

В пятницу, 22 мая, во Второй лиге прошли матчи 33-го тура. Команды групп А и Б провели шесть поединков.

«Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Пенуэл». Благодаря этой победе киевский клуб выиграл группу Б и получил путевку в Первую лигу.

«Колос-2» также выиграл свой матч. Однако команда отстала от «Локомотива» на одно очко.

Вторая лига. 33-й тур, 22 мая

Ужгород – Нива Винница – 2:0

Голы: Кичун, 38, Ховайко, 51

Буковина-2 – Полесье-2 – 0:2

Голы: Йока, 55, Данфака, 86

Реал Фарма – Куликов-Белка – 0:3

Голы: Волков, 18, 60, Бей, 58

Пенуэл – Локомотив – 0:2

Голы: Мордас, 47, Савчук, 54

Диназ – Колос-2 – 0:3

Голы: Тарануха, 24, Лобко, 60, Журавель, 71

Горняк-Спорт – Тростянец – 1:1

Голы: Попович, 85 – Чеглов, 55

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Ужгород – Нива Винница – 2:0

Буковина-2 – Полесье-2 – 0:2

Реал Фарма – Куликов-Белка – 0:3

Пенуэл – Локомотив – 0:2

Диназ – Колос-2 – 0:3

Горняк-Спорт – Тростянец – 1:1

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Горняк-Спорт.
55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тростянец.
По теме:
ФОТО. 12+12. Кривбасс объявил о трансфере Мендосы и попрощался с игроком
«Он ждет этот клуб». Журналист рассказал, кого хочет возглавить Туран
Костышин рассказал, как экспериментальный состав Колоса обыграл Шахтер
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ужгород Нива Винница Буковина-2 Черновцы Полесье-2 Житомир Реал Фарма Одесса Куликов-Белка Пенуэл Кривой Рог Локомотив Киев Диназ Вышгород Колос-2 Ковалевка Тростянец Горняк-Спорт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности
Футбол | 22 мая 2026, 14:32 17
Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности
Миколенко продлил контракт с Эвертоном. Романо раскрыл подробности

Украинец подписал контракт на три года с опцией продления на еще один сезон

«Хотеть – не значит мочь». Сабо – о прошедшем сезоне для Динамо
Футбол | 22 мая 2026, 17:10 0
«Хотеть – не значит мочь». Сабо – о прошедшем сезоне для Динамо
«Хотеть – не значит мочь». Сабо – о прошедшем сезоне для Динамо

Авторитетный специалист считает, что у его родной команды сейчас слабый состав

Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22.05.2026, 07:35
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22.05.2026, 07:02
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 22
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 88
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 12
Футбол
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем