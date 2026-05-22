Локомотив выиграл группу Б. Результаты 33-го тура Второй лиги

В пятницу, 22 мая, во Второй лиге прошли матчи 33-го тура. Команды групп А и Б провели шесть поединков.

«Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Пенуэл». Благодаря этой победе киевский клуб выиграл группу Б и получил путевку в Первую лигу.

«Колос-2» также выиграл свой матч. Однако команда отстала от «Локомотива» на одно очко.

Вторая лига. 33-й тур, 22 мая

Ужгород – Нива Винница – 2:0

Голы: Кичун, 38, Ховайко, 51

Буковина-2 – Полесье-2 – 0:2

Голы: Йока, 55, Данфака, 86

Реал Фарма – Куликов-Белка – 0:3

Голы: Волков, 18, 60, Бей, 58

Пенуэл – Локомотив – 0:2

Голы: Мордас, 47, Савчук, 54

Диназ – Колос-2 – 0:3

Голы: Тарануха, 24, Лобко, 60, Журавель, 71

Горняк-Спорт – Тростянец – 1:1

Голы: Попович, 85 – Чеглов, 55

