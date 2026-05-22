Локомотив выиграл группу Б. Результаты 33-го тура Второй лиги
Киевский клуб получил право в следующем сезоне сыграть в Первой лиге
В пятницу, 22 мая, во Второй лиге прошли матчи 33-го тура. Команды групп А и Б провели шесть поединков.
«Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Пенуэл». Благодаря этой победе киевский клуб выиграл группу Б и получил путевку в Первую лигу.
«Колос-2» также выиграл свой матч. Однако команда отстала от «Локомотива» на одно очко.
Вторая лига. 33-й тур, 22 мая
Ужгород – Нива Винница – 2:0
Голы: Кичун, 38, Ховайко, 51
Буковина-2 – Полесье-2 – 0:2
Голы: Йока, 55, Данфака, 86
Реал Фарма – Куликов-Белка – 0:3
Голы: Волков, 18, 60, Бей, 58
Пенуэл – Локомотив – 0:2
Голы: Мордас, 47, Савчук, 54
Диназ – Колос-2 – 0:3
Голы: Тарануха, 24, Лобко, 60, Журавель, 71
Горняк-Спорт – Тростянец – 1:1
Голы: Попович, 85 – Чеглов, 55
