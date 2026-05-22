Майкл КАРРИК: «Это наполняет меня гордостью»

Английский специалист Майкл Каррик прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»:

«Ответственность за руководство нашим уникальным футбольным клубом наполняет меня огромной гордостью.

За последние пять месяцев эта группа игроков продемонстрировала, что способна соответствовать тем стандартам стойкости, сплоченности и решимости, которых мы здесь требуем.

Теперь пришло время снова двигаться вперед вместе, с амбициями и четким пониманием цели. «Манчестер Юнайтед» и наши невероятные болельщики заслуживают того, чтобы снова бороться за самые высокие награды».