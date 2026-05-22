МИЧЕЛ: «Это последний матч. Жирона ставит все ради места в Ла Лиге»

Наставник Жироны Мичел пообщался с журналистами перед матчем последнего тура Ла Лиги против Эльче. Команде необходима только победа – лишь три очка позволят остаться в элитном дивизионе.

Эльче устроит ничья, чтобы остаться в Ла Лиге.

«Мы в хорошем состоянии и готовы к матчу. Нам нужна победа, и мы готовы к этому вызову и ставим все для достижения цели. Я верю в своих игроков и уверен, что мы находимся в Ла Лиге, потому что последние сезоны все делали правильно. Мы отыграли чемпионат так, как отыграли, но остался последний матч».

«Мы заслужили свой шанс остаться в Ла Лиге, но у Эльче свое мнение по этому вопросу».

«Мое будущее? Мы все ставим на один матч. Я сейчас не могу думать о себе. Главное – это Жирона. О своем будущем мы поговорим с клубом потом», – сказал Мичел.

Команда украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната рискует оказаться во втором дивизионе впервые с 2022 года.